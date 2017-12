Vasile Calofir este unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie din România, fiind prezent atât în piese de teatru, filme, spectacole, cât și reclame. Invitat în studioul Libertatea, Vasile ne-a povestit că a fost un tânăr care a cunoscut lipsurile vieții, lipsuri care nu i-au lăsat însă nicio frustrare. Vasile Calofir își dă toți banii pe cărți și investește în formarea profesională.

Și-a dorit toată viața să devină actor, unul de succes pe care lumea să-l aprecieze și să vină la spectacolele lor. I-a reușit, fiind printre puținii actori care sunt agreați de mai toate televiziunile din România. Așa că după ce admiratorii lui l-au văzut la Pro TV la Fort Boyard, acum au șansa să-l revadă la TVR2, unde a pregătit spectacolul de Revelion. Vasile are un rol important în Revelion la Cabaret: este chiar patronul Cabaretului, care a revenit în țară după o absență de 10 și dorește să facă un film despre cabaret. Chiar dacă acum este unul dintre cei mai ofertați actori de comedie, în urmă cu 20 de ani a fost nevoit să spele toalete, să care bagajele călătorilor din Gara de Nord sau să fie zugrav zilier, Calofir a ajuns târziu să nu mai aibă grija banilor. Totuși el are mare grijă pe ce și cum îi cheltuiește.„La momentul 0 din trecerea dintre ani eu îmi propun câteva lucuri, nu multe, nu complicate. O să fiu mult mai aplicat studiului pentru că l-am lăsat în urmă prins în vâltoarea asta cu job și altfel de job-uri, eu mai am și o firmă a mea, o agenție de evimente, teatru, film, pentru că în esență eu de acolo m-am născut, acolo m-am cizelat, de acolo am înțeles o grămadă de lucruri, de acolo m-am format. O să mă întorc deci la studiu, care înseamnă mult mai mult decât citit”, ne-a povestit Vasile, completând că nici în momentul de față, când își permite financiar să-și satisfacă orice dorință, preferă să investească altfel banii pe care-i produce.

„Eu nu am nevoie să mă etalez. Eu trebuie să fiu bun în lumina reflectoarelor. Acolo trebuie să fiu semizeu. Nu am avut niciodată pasiuni din astea costisitoare. Pentru mine contează confortul. Banii mei dacă s-ar putea duce toți în cărți și în a ajuta familia, atunci pentru mine e perfect. Nu am nici cea mai mică ezitare”.

Vasile Calofir își dă toți banii pe educație

Atât de fixat pe ideea că în viață contează să investești în formarea profesională, decât în „ambalaj”, încât se arată dispus să-și ajute și familia atunci când aceasta îi cere ajutorul. „Încurajez educația. Deci nepoții mei dacă au nevoie de orice, de orice carte oricât de scumpă ar fi, pentru că se întâmplă asta frecvent, atunci nu am nicio ezitare. Dacă oricare dintre nepoții mei ar vrea să meargă într-o tabără de engleză, spre exemplu, atunci nu am nici cea mai mică reținere. La jucării și gadget-uri nu avem nici cea mai mică discuție și ei știu asta și înțeleg repede. Nu ne educăm în direcția asta. Au înțeles de mici prin toate discuțiile noastre, prin toate întâlnirile noastre, care sunt destul de dese, că orice etapă trebuie consumată și că nimic nu vine din aer, pe ochi frumoși. Trebuie să înțeleagă asta pentru sănătatea lor de mai târziu și pentru statutul lor: că lucrurile corecte și sănătoase au „rădăcina” astăzi, ca „mugurii” să fie buni mai târziu”, ne-a mai povestit Vasile Calofir.

VIDEO: Bogdan Sorocan

FOTO: Dumitru Angelescu

