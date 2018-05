Extrem de amuzant și mereu pus pe șotii, Cătălin Măruță știe cum să interacționeze cu oamenii. Așa s-a întâmplat și zilele trecute, când, din glumă în glumă, i-a găsit un potențial iubit Anei Baniciu.

Se pare că moderatorul TV are un miros fin căci a pus ochii chiar pe un tânăr „de bani gata”, originar din Iași. „Poți să-i întrebi pe absolut toți, m-am descurcat cel mai bine. Am făcut echipă cu Ana Baniciu și am câștigat. Am adus cei mai mulți bani. Ana Baniciu, pentru că este foarte sexy, a reușit să atragă foarte mulți domni cu potențial financiar, care au făcut niște donații importante. Eu am început cu Sore, dar m-a abandonat și atunci am făcut echipa cu Ana Baniciu și am avut un super succes”,ne povestea Cătălin în timp ce Ana ne atrăgea atenția asupra lui Ștefan Manolache, tânărul care venise fix la casa unde cântăreața servea. „Am fost cei mai buni și ne bucurăm tare mult. Uite e un băiat acolo în spate care chiar a făcut o donație mare”.

Cătălin Măruță i-a găsit iubit Anei Baniciu, un tânăr de „bani gata”

Imediat ce a simțit că este loc și că tânărul pare că este dispus să intre în jocul lui, Cătălin Măruță l-a luat la întrebări pentru a se asigura că Ana este pe mâini bune.

Cătălin Măruță: „Cred că tu mai vrei să comanzi ceva pentru că ai văzut-o pe Ana Baniciu aici”

Ștefan Manolache: „M-am îndrăgostit, da”

Cătălin Măruță: „Deci îți place de ea?”

Ștefan Manolache: „Tu nu te-ai fi îndrăgostit?”

Ana Baniciu: „Uite îți mai fac o înghețată din partea casei”

Ștefan Manolache: „Mai bine o plăcintă”

Cătălin Măruță: „Ana. Tu știai că Ștefan e dansator?”

Ștefan Manolache: „Actor sunt”

Cătălin Măruță: „Hai că până la urmă rezolvăm”

Deși este originar din Iași, unde tatăl său deține o afacere prosperă, Ștefan face drumuri dese în București, fiind unul dintre clienții fideli ai cafenelelor și restaurantelor selecte. Totuși, în ciuda timidității de care dădea dovadă în prezența Anei, tânărul are destule cuceriri la activ printre care Silvia Popescu, prima câștigătoare de la „Bravo, ai stil”, colega ei, Adela Tecuceanu, Calina, nepoatei Oanei Roman, dar și bloggerița, Ioana Grama.

VIDEO: Bogdan Sorocan

CITEȘTE ȘI: