Ilinca Vandici și-a făcut curaj și l-a arătat pe fiul ei, Zian, telespectorilor de la „Bravo, ai stil”, aducându-l cu ea în platoul emisiunii. De cum l-au văzut, toți au spus că micuțul este copie fidelă a tatălui său, lucru care nu o deranjează absolut deloc pe Vandici.

„Este picătură ruptă din soțul meu.Seamănă și cu socrul meu. Chiar am o poză cu Andrei din maternitate, de când s-a născut, era absolut identic cu Zian în momentul în care s-a născut. Inclusiv aceeași frizură o aveau, aceeași formă a ochilor. Pe zi ce trece găsesc tot mai multe similitudini, însă, ce să vezi, parcă mi se pare că a început să semene puțin și cu mine. Nu știu. La privire, la forma fețe. Nu mă deranjează acest aspect, cu atât mai mult cu cât este clar că-l iubesc foarte mult pe Andrei și atunci Zian fiind bucățică ruptă din el și din mine, e clar că-l ador. Cumva îmi place să mă alint și să spun că am doi bebeluși, unul mare și unul mic. Când îl pup pe Andrei mă gândesc la Zian, când îl pup pe bebe, mă gândesc și la soțul meu. Cred că e cel mai important seniment pentru Andrei, dacă vrei, faptul că se aseamănă, faptul că găsește lucruri pe care le avea el când era mic, acum în copilul lui, și mai facem noi glume prin casă: „bine că seamănă cu tine, nu seamănă cu vecinul”. Deci e toată lumea fericită”, ne-a povestit Ilinca, completând că va avea însă grijă ca fiul ei să nu fie unul foarte răsfățat.

Ilinca Vandici și soțul ei glumesc pe seama faptului că Zian este identic cu tatăl lui

Prezentatoarea TV ne-a mai mărturisit că Zian nu moștenește doar fizionomia tatălui său, ci și caracterul puternic. La nici 10 luni, micuțul deja este stăpânul casei, impunându-și teritoriile.

„Deja s-au întâmplat niște permutări în casă. Deja nu mai e casa noastră, este casa lui pentru că în fiecare colțișor se întâmplă câte ceva, ori pentru a-l proteja, ori pentru a-i crea un spațiu de joacă, ori pentru a-i da un ajutor, un imbold, în a merge. Casa a devenit domeniul lui de atracție și de activitate. Am încercat cât de cât să transformăm totul astfel încât să fie în siguranță, însă e clar că un copil are nevoie de cineva care să-l supravegheze nonstop și asta se întâmplă.

Evident mai cade, se mai lovește, dar nu e ceva grav, orice copil face asta și încerc să mă abțin foarte tare în momentul în care se întâmplă pentru a nu izbucni în plâns. Se vor întâmpla și altele pe parcurs ce va evolua pentru că așa sunt copiii. Trebuie să-și spargă și capul, trebuie să-și rupă și piciorul și mâna. Se întâmplă. Și eu am trecut prin astea ca și copil și evident că-i voi permite copilului meu să facă asta. Nu o să vreau să-l cresc într-un bol de sticlă absolut deloc, însă ce mă șochează și mă uimește în fiecare zi este evoluția pe care o are.

E ceva incredibil cum de la o zi la alta se ridică singur, deja stă singur în picioare. Eu am senzația că în vreo jumătate de lună va merge singur și vorba aia are copilul 10 luni de zile. Adică e foarte evoluat pentru vârsta lui. Am senzația că așa este toată generația, iar asta nu poate decât să mă bucure pentru că e clar că undeva vor avea o sclipire mai mare decât am avut-o noi și poate că ne vor ajuta pe noi ca și părinți, dar pe noi ca societate, când vor ajunge ei mari vor putea să facă anumite schimbări în țara asta”, a mai completat Vandici.

VIDEO: Bogdan Sorocan

