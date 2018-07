Fosta prezentatoare TV a învățat cu ajutorul fiului ei că este multi talentată și, de la fotbalistă, a trecut la meseria de regizoar sau cameraman. „Nu mai sunt fotbalistă, acum sunt regizor, filmăm, facem regii prin casă.

El este mare actor și imită foarte mult și foarte bine actorii de la noi. Mi-a zis deocamdată să nu-l pun pe Instagram, că încă nu e pregătit 100%, să-l mai las să învețe. Să vedem cât îl ține. Până la anul mai încearcă câteva job-uri. Este și indicat să lăsăm copiii liberi în natură pentru că deja sunt acaparați de toată tehnologia asta și gadgeturi și eu chiar mă bucur când se fac excursii de genul ăsta.

Pe lânga partea asta cu jocurile și-a descoperit și alte talente. Îi place foarte mult teatrul, însă jocurile sunt jocuri. Însă avem anumite ore și când ne jucăm', ne-a povestit Geanina Ilieș, care se bucură de fiecare dată când își descoperă o pasiune nouă și stă mai puțin pe tabletă și telefon.

„El nu e cu telefoanele, e cu jocurile. E gamer. L-am întrebat zilele trecute, că știi că anul trecut voia să se facă președinte, iar anul ăsta vrea să se facă gamer, ce face toată ziua și mi-a zis că se joacă. Mi-a povestit că poate câștiga bani din asta și l-am întrebat cam cât și mi-a zis că 200 de euro, are 200 de euro pe lună. L-am liniștit că pe la 20-30 de ani acești 200 de euro nu o să-i ajungă', a mai spus Ilieș.

Fiul Geaninei Ilieș își schimbă anual pasiunile însă știe că trebuie să aleagă bine pentru viitorul lui

Până una alta, Geanina este însă mulțumită de experiențele fiului ei. Fosta prezentatoare TV susține că nu are niciun motiv să se plângă, mai ales că, în ciuda faptului că este băiat, Patrick este un copil cuminte, care știe cum se câștigă banul și mai ales care este valoarea lui.

„Știe valoarea banului. Din punctul ăsta de vedere am un băiat foarte calculat și nu cere mult de la viață. Se pregătește și își face din timp calculația pentru 1 iunie, Paște și pentru Crăciun și pentru ziua lui, dar nu e exagerat absolut deloc. Dar are doar 11 ani acum, o să crească și e normal să vrea să fie cool. El are pușculița lui, are „salariul' lui pe lună, alocația lui și își calculează singur când vrea să-și cumpere câte ceva își pune bani de-o parte și apoi vine și mami și completează', a mai spus Geanina.

VIDEO: Cosmin Nistor