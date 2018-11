În ultimii ani, Lora a înlocuit vizitele dese de la coafor cu perucile de diferite culori și mărimi. Spre norocul ei, fizionomia feței i-a permis să jongleze ușor cu tot felul de frizuri și nuanțe. „Tenul meu e neutru și are și nuanțe rozalii, și nuanțe galbene, iar asta mă ajută foarte mult să schimb culorile părului. În plus, mă ajută și culoarea ochilor. Sunt norocoasă că trebuia să am și eu noroc la ceva”, ne-a spus Lora la „Interviurile Libertatea”.

Lora a purtat peruci doi ani, după ce și-a distrus părul

După toată experiența neplăcută din trecut, artista a decis să nu mai repete greșeala și acum jură că nu-și va mai supune părul la toate tratamentele chinuitoare din anii trecuți. „Ne batem joc de podoaba capilară. Am făcut asta vreo 10 ani. Mi-am bătut joc într-un mare fel. Acum, părul meu este complet refăcut. Este foarte frumos și sănătos și vreau să-l păstrez așa. Și-a revenit, dar nu mă pot juca în prezent cu nuanțele. Nu-mi mai bat joc de el, să mă vopsesc încontinuu”, a mai completat Lora, care își aduce aminte și acum cu groază cum a reușit să distrugă un păr lung și sănătos în doar câțiva ani: „Nu-l mai vopsesc și dacă-l vopsesc, voi avea foarte mare grijă. O dată pe an, o dată la un an și jumătate cam așa, chiar doi. Am avut părul foarte lung, cum sunt în cel mai recent videoclip, blond natural și mi-a luat 7 ani să-l distrug”.

FOTO: Sorin Cioponea