Viorel Lis, în continuare în stare gravă la spital, după operația suferită în urmă cu doar câteva zile. Fostul edil al Capitalei nu a fost externat și asta pentru că a avut dureri foarte mari după intervenția chirurgicală.

Oana Lis stă în permanență cu soțul ei. Îl hrănește cu lingurița, însă nu poate vorbi prea multe cu el. Recent, vedeta a dat câteva detalii despre starea de sănătate a soțului.

„Ştiu, are o varsta, dar e omul cu care traiesc de 20 de ani. N-am cum sa nu-i fiu aproape. A venit si fiul lui sa il vada de două ori. E prima oara cand raman singura dupa 20 de ani. Am fost si la biserica si m-am rugat. Nu l-am vazut niciodata atat de rau. Te sperii. (…). După ce s-a trezit mi-a spus că e prima oară când vorbeşte cu mine şi e primul pas în noua lui viaţă. (…). Şi el s-a speriat răut de tot şi înainte să intre în sala de operaţie ne-am luat la revedere, pentru că nu ştii ce se poate întâmpla. Ne-am luat la revedere ca şi cum… eu am mai trecut prin asta. Mi-a spus că mă iubeşte şi că şi-ar dori să îmi găsesc pe cineva care să mă facă fericită, să nu rămân singură. (…)”, a spus Oana Lis în urmă cu două zile în cadrul unei emisiuni TV.

