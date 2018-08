„Viorel are o semi-depresie, are diagnosticul de depresie, dar nu îi place lui să folosească acest termen. Ia pastile pentru asta, eu încerc să îi fiu aproape, să fie vesel, dar asta trebuie să vină din interior. La petrecerea voastră de sfârșit de sezon a fost ciudat, s-a simțit trist așa.

Mi-a zis:uite, nu mai pot, nu mai merg…dar i-am zis că la vârsta lui trebuie să se bucure că este invitat, că ascultă muzică. Mi se pare ok ca la 75 de ani să simți că ți s-a dus tinerețea. Eu am colege la 20 de ani care sunt depresive și au nevoie de psiholog. Are zile în care e ok și zile în care nu. Joacă la pariuri sportive, știe toate echipele din toată lumea. Mai și câștigă și mă bucură asta. Cel mai mult a câștigat 1500 de lei, pe un bilet de 1 leu. Are probleme de sănătate și e greu. Ne certăm pentru că zice că l-am făcut de rușine cu felul meu de a fi, că m-am expus prea mult…Eu cred că lângă mine nu s-a plictisit, pentru că dacă era așa, trebuia să își aleagă altă nevastă. Am trecere liberă, după 5 ani' a povestit Oana Lis, la „Agenția VIP'.

Citește și

SUPER EXCLUSIVITATE/ Primele imagini cu Elena Udrea gravidă în 7 luni. Avem fotografiile și dovezile pe care le vânau toată lumea!