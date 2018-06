Încă din ediția cu numărul patru, Vlad a reușit să cucerească voturile juraților cu vocea sa deosebită și o chitară, însă pe parcursul emisiunii Cheloo a fost cel care a l-a forțat să își depășească limitele și l-a ”aruncat” la duel cu challengerii în aproape fiecare ediție. Vlad Musta este cel care duce acasă marele premiu, pe care a mărturisit că și-l dorea din tot sufletul – un contract de înregistrări muzicale și/sau management și impresariat artistic în valoare totală brută de 30.000 de euro.

”Simt că am crescut mult, că am mai multă experiență, că m-am învățat cu publicul, mi-am dat seama cam ce își doresc oamenii și mă bucur că am rezonat cu ei. Cel mai mult, The Four – Cei 4 m-a ajutat să îmi formez o tărie emoțională, tot ce am luat, am luat sub formă de sfaturi”, mărturisește Vlad, care și-a petrecut seara de după marea finală alături de cei dragi lui – familia și colegii de emisiuni. ”Am mers acasă inițial, unde m-am trezit cu musafiri – prieteni, familie – apoi am mers într-un club unde erau deja și Alexandra, Uddi, Anton, Anastasia, Angelo și am vorbit cu ei, a fost foarte drăguti, fiecare mi-a dat sfaturi, m-au felicitat”, a mai spus câștigătorul ”The Four – Cei 4”, care după mai bine de trei luni de muncă și repetiții intensive, pare neobosit: ”Vreau să mă folosesc de contract și abia aștept să încep să lucrez, să am melodii, să am concerte, să fiu un artist adevărat. Eu nu am început să scriu versuri, dar pot face linii melodice și aș vrea să combin mai multe stiluri muzicale, să îmi fac un stil al meu”.

Și chiar dacă pe parcursul emisiunii a învățat să primească și sfaturi, dar și critici, marea finală nu a fost lipsită de emoții nici pentru el, nici pentru părinții care l-au susținut din sală. ”Pe parcursul finalei fiecare duel mi s-a părut mult mai intens, iar cel cu Alexandra mi s-a părut foarte greu. Cheloo mă tot tachina, iar când am auzit că am câștigat pur și simpli mi-a venit să îl iau în brațe. Feli a spus că iubeste momentele mele de la The Four – Cei 4 și am fost foarte bucuros să aflu astfel de lucruri legate de mine, să văd că oamenii mă susțin, în condițiile în care la început nimeni nu mă vedea ajungând aici. Simt că am evoluat și că am reușit să schimb concepțiile oamenilor”, a mai spus câștigătorul ”The Four – Cei 4”.

