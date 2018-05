What’s Up s-a transformat total. Artistul este chel și a slăbit mult în ultima perioadă. Acesta este mulțumit de felul în care arată acum și se află într-o formă de invidiat. Finul lui Măruță se pregătește intens pentru lansarea următoarei piese.

“Am zile când mi se umflă picioarele de la sare, am retenţii de apă şi îmi cumpăr adidaşi mărimea 42 şi 43… hairstylistul ne-a părăsit şi atunci am decis să mă tund aşa. Sunt aşa de ceva timp, dar am avut mereu şapca în cap şi nu s-a observat. Acum fiind vară îmi este cald … şi nu mai port şepci. Filmez , aşa se numeşte piesa. Am pus tot sufletul şi sunt foarte fericit. Sper să vă placă şi vouă piesa, sper să vă facă să dansaţi în vara asta. Sunt fericit cu această piesă, urmează să filmez, eu nu am filmat încă”, a spus What’s Up la Antena Stars.

În primăvara anului trecut, What’s Up a recunoscut că a slăbit 20 de kilograme. Dovada a fost evidentă, iar imaginile făcute publice au șocat pe toată lumea.

