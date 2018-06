De ziua ei, pe care si-a serbat-o pe 25 iunie, Xonia si-a facut cadou un proiect nou, la care lucreaza de mai bine de jumatate de an. Este vorba despre un canal de youtube pe care o vom putea vedea pe artista in situatii pe care nu am mai vazut-o pana acum.

“L-am numit pur si simplu Youtube mini-series, nu vlog sau in vreun alt fel. Este un proiect care a luat nastere din dorinta de a le raspunde tuturor celor care imi pun intrebari despre modul in care imi intretin parul, tenul, corpul etc. Am ales sa raspund frumos, impreuna cu specialistii cu care colaborez de ani de zile, prin imagini si detalii pas cu pas despre fiecare tratament in parte. Asadar, veti vedea, saptamanal, cate un video despre una dintre procedurile la care apelaz pentru a ma mentine tanara si frumoasa”, a declarat Xonia.

In ceea ce priveste primul video, cantareata spune ca este vorba despre o interventie a medicului estetician la care ea apeleaza de mult timp si pe care o recomanda cu incredere atat femeilor, cat si barbatilor: “Stiti ca intotdeauna am vorbit deschis despre tot ceea ce mi-am facut in cabinetul medicului estetician. De aceea, am ales ca in primul video sa vorbesc impreuna cu doctorul Gad Renert despre plasmagel cu plasmolifting, mai exact varianta naturala a acidului hialuronic. De data aceasta am folosit-o pentru a-mi umple pometii si cearcanele. In cazul meu, este o interventie de prevenire, nu neaparat de “remodelare”. Asa ca va invit sa dati play pe “My Beauty Secrets “!

