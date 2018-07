Veniturile părinților Laviniei Pîrva au crescut substanțial. Au cu 12.000 de lei mai mult pe an

Veniturile părinților Laviniei Pîrva au crescut substanțial în ultimul an. Stela și Florin Pîrva au cu 12.000 de lei mai mult pe an.

Mama Laviniei Pîrva, Stela, este pensionară, în timp ce tatăl vedetei, Florin, este angajat în cadrul primăriei, la Timișoara, fiind consilier la Direcția Edilitară.

Conform wowbiz.ro, până în urmă cu an, tatăl cântăreței încasa 30022 de lei pe an, adică 2.500 pe lună. Potrivit celei mai recente declarații de avere depuse de acesta, veniturile lui Florin Pîrva au crescut la 38.972 de lei pe an, ceea ce înseamnă că acesta încasează 3.247 de lei lunar.



Pensia mamei Lavinia Pîrva a crescut și ea de la 9.100 de lei pe an, respectiv 758 de lei pe lună, la 12.000 de lei pe an, adică 1.000 de lei lunar.

În total, veniturile lunare ale părinților Laviniei Pîrva au crescut cu aproximativ 1.000 de lei pe lună, ceea ce înseamna 12.000 lei pe an.

Citește și: Previziuni Urania pentru perioada 21 – 27 iulie 2018. Soarele va intra în zodia Leului. Mercur va intra în mișcare aparent retrogradă. Lună Plină în Vărsător