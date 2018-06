Vestea dată de Andreea Bănică despre băiețelul ei. Care au fost primele cuvinte spuse de acesta

Cântăreața Andreea Bănică este o familistă convinsă. Este căsătorită cu Lucian Mitrea, împreună cu care are doi copii: Sofia și Noah. Băiețelul vedetei, Noah, a venit pe lume în luna noiembrie a anului trecut.

Pe blogul său, Andreea Bănică le-a povestit fanilor ei care au fost primele cuvinte pe care le-a spus fiul ei.



“Este un copil tare bun, inteligent, care vrea să spună cât mai multe!!! da, are un an și 7 luni și de pe la un an și două luni a început să reproducă cuvinte pe care le auzea de fiecare dată în casă. Se vorbește mult cu el, toți o facem, îi cântăm, îi repetăm cuvinte uzuale și ușoare pe care știm că vrea să le înțeleagă pentru a le reproduce, îiu povestim tot felul de lucruri și îi explicăm tot ce vede în jurul lui. Cred că faptul că trăiește într-un mediu plin de iubire și de căldură îl face să se concetreze pe vorbire, nu pe altceva”, a mărturisit Andreea Bănică.

“Primele au fost vocalele, iar pe youtube circulă un cântecel cu: a, e, i, o, u! Când l-a auzit a fost foarte curios și i-am repetat de câteva ori vocalele, după care ne cerea singurel să audă cântecelul “aeiou”! Clar primele cuvinte au fost mama, tata, apoi furtunul, apa, Ramona, sora mea, pe Sofi a poreclit-o Gaga, pentru că îi era mult mai ușor să pronunțe! Suzetei îi spune Cacaia, la pufuleți, Papaia. Spune: câți ani are, parfum, țâțe – și îmi ridică bluza în sus, cum îl cheamă pe el, cum îl cheamă pe tati, cum o cheamă pe mami…”, a mai menționat cântăreața.

Citește și: CORESPONDENȚĂ DIN ITALIA/ Una dintre cele mai moderne nave militare din lume a fost lansată la apă. E spital mobil, centrală electrică plutitoare și produce apă potabilă!