Vestea dată de Elena Merișoreanu. Ce se întâmplă cu vocea ei după operație. Sunt deja două săptămâni și jumătate

Interpreta de muzică populară Elena Merișoreanu a trecut prin momente dificile recent, când medicii i-au descoperit noduli pe corzile vocale. Artista a fost operată, iar acum a anuțat care este starea ei.

Artista se simte foarte bine și chiar a început să suțină din nou concerte. Elena Merișoreanu a reînceput să cânte de două săptămâni și jumătate, după cum a declarat pentru click.ro.

„Sunt foarte fericită că mi-am revenit, o lună am făcut pauză vocală, nu am vorbit deloc. Am fost miercuri seară la Dinu şi la Deea Maxer la nuntă şi am cântat o melodie cu Dinu, a fost foarte frumos.

După toate problemele prin care am trecut, mi-am început activitatea de două săptămâni şi jumătate, am onorat cu brio toate spectacolele, am avut şi live de o oră”, a explicat Elena Merișoreanu.

Citește și: Previziuni Urania pentru perioada 13 – 19 octombrie 2018. Scorpionul și Vărsătorul fac „jocurile astrale”