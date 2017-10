Viața Marie Constantin s-a schimbat total. Chiar dacă încă mai este căsătorită – cel puțin în acte – cu Marcel Toader, artista nu mai poartă verigheta.

La nici două luni de când s-a despărțit de Marcel Toader, Maria Constantin a lăsat definitv trecutul în urmă. Artista a făcut multe schimbări în viața sa, unele pe care și le dorea demult, dar viața de soție îi impunea alte priorități. În primul rând, a devenit studentă la Conservator.

”Mă ocup cu facultatea, cu Conservatorul. Chiar am venit de la câteva examene. Sunt o boboacă foarte silitoare, mă prezint la fiecare curs. Este visul meu din copilărie și tare m-am bucurat când am intrat. Am intrat printre cei mai buni, în prima grupă de studenți, cu note foarte bune. Până acum, nu am avut nici timpul necesar, nici motivare foarte mare, pentru că am avut alte priorități în viața mea. Și nu vreau să ajung la o vârstă la care să regret. Am ales canto clasic fiindcă mă reprezintă și vreau mult să evoluez. Un artist asta face, când vrea să evolueze”, a declarat aceasta pentru Libertatea.