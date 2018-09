Victor Rebengiuc și Mihai Măniuțiu, despre pericolul totalitarismului

Pe 9 septembrie 2001 întreaga lume privea înmărmurită cum turnurile World Trade Center din New York se prăbușeau în urma unui până atunci inimaginabil atac terorist. E prea puțin să spunem că de atunci lumea nu mai e la fel, dar adevărul este că un echilibru și așa fragil, atins după decenii de războaie și confruntări „reci', a fost distrus în acea zi din momentul în care avioanele teroriste și-au atins ținta. Aproape două decenii mai târziu, o mare parte din lume e cuprinsă de temeri și de neliniște, numărul protestelor de stradă a crescut, iar extremismul câștigă teren de ambele părți ale Oceanului.

Despre unde am ajuns astăzi și cum influențează această neliniște globală societatea și teatrul românesc au vorbit actorul Victor Rebengiuc și scriitorul Mihai Măniuțiu, directorul Teatrului Național din Cluj-Napoca, la emisiunea Podcastul Scena.ro.

Marele actor Victor Rebegiuc a rememorat momentul de la Revoluția din 1989 când a venit în studiorile Televiziunii Române cu un sul de hârtie igienică pentru cei care contribuiseră la propaganda regimului comunist.

„Nu aveam cum să regret acest gest, chiar l-am premeditat. Nu vedeam în mod clar schimbarea regimului. Mi se părea că Ceușescu va fi veșnic și nu credeam… Dar mă gândeam… pentru că vedeam în jurul meu diferite moduri de a-ți croi un drum în societatea aia. Erai obligat să spui întotdeauna, despre orice ar fi vorbit, despre îndrumarea și înțelepciunea celui mai iubit fiu al poporuluyi, călăuzitorul nostru, nu mai știu, am uitat formulele care erau, și… mare doamnă, nu doamnă, mă rog, era tovarășă, ca să îl citez pe Corneliu Vadim Tudor: mamă, om politic și prestigios savant. Unii erau obligațoi să facă chestia asta, dar o făceau într-un mod decent, alții insistau foarte mult pentru că sperau, cu cât aduc mai multe laude, probabil cu atât vor fi mai simpatici puterii și vor căpăta te miri ce avantaje în plus.

Mă gândeam ce se va întâmpla dacă, ipotetic mă gândeam așa, va dispărea ceaușescu, și ne vom întoarce undeva unde am mai fost în trecut, într-o altfel de socitate, nu o societate comunistă și autocrată așa. Ce o să facă ăștia care vorbeau atât de mult, care… într-una despre tovarășul, tovarășa, despre minunile care se întâmplă, despre fericirea de a trăi în România socialistă, despre troate lucrurile astea. Mă tot întrebam ce se întâmplă, cum o să apară în fața lumii Păunescu, Adrian păunescu, Corneliu Vadim Tudor, cum o să apară ei în fața lumii în momentul în care totul se va schimba. Eh, eh…

Și urmarea acestui gând al meu a fost chestia cu hârtia igienică pe care am dus-o… pentru că nu se poate, în două secunde, să îți schimbi viziunea ta de viață, când ai mințit până atuni, nu ai fost sincer…”, a explicat Victor Rebengiuc.

„Sigur că au fost foarte multe reacții, foarte multe reacții negative: gest radical, un gest care nu avea ce să caute, cum adică. Și multe reacții pozitive. între timp, numărul reacțiilor pozoitive a crescut. Să-ți trimită scrisori acasă??? Cine stă să scrie acasă? Asta era mâna Securității. Scrisori de amenințare: bă, o să-ți distrugem familia, o să mănânci, o să putrezești în pușcărie, o să te omoare. Și semnate: doctori, profesori, care își manifestau dezacordul față de poziția mea. Cine stă să scrie scrisori, mai ales atunci, în perioada aia… Mi-am schimbat numărul de telefon pentru că sunau la telefon întruna. Și la urmă am vporbit la telefoanele astea să-mi schimbe numărul. L-au schimbat și după jumătate de oră a început să sune din nou. Deci…”, a mai spus renumitul artist.

Victor Rebengiu a explicat și motivul pentru care a fost mereu alături de cei care își doresc schimbarea. de asemenea, a comentat și despre existența capitalismului în teatru, dar și-a amintit de vremurile istorice pe care le-a trăit încă din copilărie.

„Nu m-am temut, de ce să mă tem? Nu m-am speriat și nici nu am avut dialog cu cealaltă parte. N-am avut dialog, n-am disvcutam, decât saluturi așa când ne întâlneam pe la vreo conferință sau cine știe ce manifestare culturală sau de altă natură. Sunt o persoană publică, sunt actor, lumea mă știe, m-a văzut la televizor, la film, la teatru, oamenii mă recunosc. Îmi spune bună ziua, răspund și eu bună ziua. dar n-am avut probleme, n-am avut solicitări de a mă înscrie în rândul lor, de a începe să susțin anumite programe sau partide sau guverne…

…E o confuzie totală, un haois, nu există capitalism în teatru. Ce e ăla? Sunt subvenționate de Stat, atât cât sunt subvenționate, și cu asta gata, am terminat. Nu e capitalism. Noi suntem angajații statului. Cine încearcă să facă teatru independent, așa-zis independent, dar mă rog, joacă fătră să fie angajați stabil sau cu un contract pe o perioadă pe termen limitat. Joacă ocazional. Sunt și teatre, uite cum este Un teatru, care a intrat în lumea capitalistă, se susține singur, ei își finanțează activitatea, s-au dezvoltat de la o sufragerie au ajuns la o sală, nu este o sală ideală de teatru, dar este o sală de tearu, în care poate intra publicul și în care poate exista o montare pe o scenă. Și au public. Îi aplaud pentru că activitatea lor este într-adevăr foarte meritorie, foarte meritorie și înseamnă ceva…

… Eram copil, nu prea îmi dădeam seama ce se întâmplă. Din școala primară am intrat la Liceul Militar de la Predeal, un liceu care era monarhist… și eram departe de zbuciumul politic, nu știam ce se întâmplă. Știu că la un moment dat a venit la liceu un ilustru membru CC, nu mai știu cum îl chema, a desființat liceul ăsta. pentru că și cadre didactice erau monarhiste, și armata, militarii care erau acolo, ofițerii erau toți monarhiști. de altfel, a fost o epurare cumplită în armată. Au fost scoși, dați afară și înclocuiți cu proaspăt-ofițeri. Așa că nu prea eram la curent…

Am fost foarte surprins și zguduit sufletește de faptul că Regele a fost silit să abdice. Când am auzit comunicatul la radio cu abdicarea Regelui, am plând, eram copil încă și m-a afectat profund chestia sta, pentru că îl iubeam foarte tare pe Rege și se bucura de o simpatie extraordinară în țară. Toată lumea îl iubea. de Antonescu nu știa nimeni, era un general care era ministru. Dar Regele era persoana cea mai iubită din țară la ora aia. N-am înțeles niciodată cum atât de repede a trecut totul, a plecat Regele, s-a schimbat, a venit 6 martie 1946, guvern nou, comunist, condus de Petru Groz, comuniști peste comuniști în toate ministerele. N-am putut să înțeleg foarte bine lucrurile și nici nu știam foarte bine ce se întâmplă, care este diferența. Mă trag dintr-o familie de oameni săraci, mici burghezi, maică-mea era funcționară,, taică-meu era și el funcționar. Bunicii materni erau… bunica era casnică, avea grijă de noi, bunicul mai muncea. Făcea câte ceva, lucra pe ici pe colo, de toate a făcut pentru a căștiga un ban să putem să trăim în continuare. Deși nu prea înțelegeam eu lucrurule astea. Mai târxziu am început să înțeleg și mi se părea: Domne, vine regimul ăsta care ia de la moșieri, ia de la burghezii ăștia care au făcut mulți bani, s-au umplut de bani și au uzine, au moșii, au case multe și dă la noi, la oemnii săraci. Mie nu mi-a dat nimic, dar și multor altora ca și mine. Celor mai mulți din țara asta. Dar mi se părea că e o chestie interesantă, că e o dreptate care se face, că se întâmplă ceva diferit, că Doamne uite creștem, începem să ne simțit mai bine, dar a fost o minciună până la urmă. pentru că, în același timp, am aflat că nu Marconi inventase telefonul, ci Popov, și alte chestii, la fel cel mai mare pitic este piticul sovietic… Până acum am fost mințiți? Tot ce ni s-a spus au fost m9inciuni, noi am trăit în minciună? Dintr-o dată, o jumătate de Europa descoperă că există altă lume, altceva, am fost mințiți până acuma și totul s-a petrecut datorită luminii care venea de la Răsărit”, a adăugat el.

Mihai Măniuțiu a intrat și el în direct prin telefon la emisiunea respetivă.

„E o perioadă într-devăr în care parcă ideologii secundare căștigă teren. Discușția e foarte complexă, n are legătură neapărat cu comunismul și cu post-comunismul. Există ideologia politically correct, care se pare, din cât simt eu, din cât stau în America, că a condus foarte mulți dintre moderați spere extremă dreaptă. Deci iată un efect foarte bizar, foarte periculos care s-a întâmplat. Sigur nu vorbesc de campusul meu, de universitatea mea care este 99% democrată și de partea tuturor tendințelor cu adevărat liberale în America. Dar America e mare, e un continent și am observat că tranformarea în ideologie a politically correct l-a ajutat mult pe Trump să ajungă la președinție.

Privind Europa, da, sigur, sunt multe ideologii, dar nu mai există ideologia. Cred că odată cu explodarea definitivă a nazismului, în ciuda aparițiilor pe care le consider secundare ale neo-nazismului, periculoase, ca oice renașteri mărunte, pentru că și nazismul s-a născut aparent din ceva mărunt, deci ele sunt periculoase, eu le consider deocamdată mărunte, sunt ideologii secundare, care nu se adună niciunde, într-o ideologie care să constituie realmente o amenințare majoră pentru Europa…

… Ceea ce numim astăzi identitate a Europei eu nu mai știu ce este. Mă agăț cu disperare de Europa și sper să nu se întâmple nimic rău. Nu sunt un profet, nu știu ce se va întâmpla în viitor, niciodată însă ideologia nu conduce la nimic bun”, a afirmat acesta.

Citește și:

GALERIE FOTO/ Paradoxul Vaslui. Cel mai bogat cămin de stat pentru bătrâni se află în cel mai sărac județ. Sunt condiții ca-n Germania!