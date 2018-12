Emoționată până la lacrimi, actrița le-a mulțumit celor prezenți cu reverențe. Dan Puric, partenerul de scenă din acest spectacol a întrerupt aplauzele pentru câteva secunde, spunându-le celor prezenți că „Doamna Adela a împlinit 80 de ani fără să-i aibă. Este veșnic tânără!”.

Imediat după ce s-a retras la cabină, Adela Mărculescu a răspuns câtorva întrebări ale ziarului Libertatea, încă vizibil emoționată și copleșită de buchete și coșuri de flori primite.

„Nu e vorba de vârstă aici, e vorba despre emoția imensă pe care am avut-o și surpriza nemaipomenită în teatrul ăsta pe care sigur că îl iubesc. Cred că este, sunt sigură că este teatrul meu. Fiecare își are locul lui undeva, nici nu aș putea să spun de câți ani joc aici. Mulți, mulți… O emoție teribilă și o surpriză imensă mi-a făcut-o teatrul. Sigur că am emoții și acuma!”, a mărturisit actrița pentru Libertatea.

Ea a mai precizat că se menține în formă fiind foarte activă: „Poate prin cele 10 sepctacole în care joc la ora actuală! Sau poate gena, mama grecoaică, tata oltean…”, a mai declarat Adela Mărculescu, adăugând că mănâncă și bea „ca tot omul” și că nu crede în cure de niciun fel.

La 80 de ani, actrița își dorește sănătate, „iar asta nu ține doar de vârstă, cred că toți ar trebui să ne dorim sănătate. Pe urmă… artă, teatru și cu Dumnezeu înainte!”.

Cu foarte multă energie pe scenă și cu o forță de invidiat, Adela Mărculescu mărturisește că se vede și la 90 de ani tot pe scenă: „Am jucat cu actrițe care aveau 90 de ani. De ce să nu mergem înainte? Că sunt roluri care sunt pentru orice vârstă și de care teatrul va avea întotdeauna nevoie”.

Adela Mărculescu s-a născut pe 21 decembrie 1938 şi a absolvit în 1959 Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, la clasa profesorului Alexandru Finţi.

Zaharia Stancu, director al TNB la acea vreme, a angajat-o în 1964 la Teatrul Naţional din Bucureşti, unde este invitată să joace şi în prezent.

Poate fi văzută înspectacolele „Idolul și Ion Anapoda”, „Sinucigașul”, „Terorism” și „Omul care a văzut moartea”. A lucrat cu foarte mulți regizori de prim rang, de la Mihai Berechet la Alexandru Finţi, sau de la Grigore Gonţa și Ion Cojar la Gelu Colceag, Victor Ioan Frunză şi Felix Alexa.

Şi-a început cariera pedagogică la I.A.T.C în 1963, la catedra de dans a Verei Proca, apoi la tehnica vorbirii, catedra Sandinei Stan. Din 1992, este conferenţiar la Universitatea „Hyperion”, catedra „Actorie”, mai apoi la „Tehnica vorbirii”.

În film a debutat în 1965, în Serbările galante', în regia lui René Clair, o coproducţie româno-franceză. Au urmat peste 20 de filme şi colaborarea cu regizorii Mircea Veroiu, Nicolae Corjos, Dinu Cocea, Gh. Turcu, Ion Popescu Gopo, Iulian Mihu, Mihai Constantinescu, Gustavo Graef Marino. O apariție mai recentă într-un lungmetraj a fost în pelicula „Păcală se întoarce”, regia Geo Saizescu.

Adela Mărculescu are o soră mai mică şi a fost căsătorită de două ori. Primul soţ a fost regizorul Miron Niculescu, iar cel de-al doilea actorul Emerich Schaffer, care a plecat definitiv din țară în urmă cu mai mulți ani.

