De cele mai multe ori, femeile cu părul creț sunt invidiate. Cele cu părul drept, sau „lins”, cum se mai spune, au senzația că pletele ondulate nu au nevoie de coafare, ci trebuie doar spălate și uscate cu foehnul, ca să se aranjeze de la sine. Ei bine, cântăreața Alexia Țalavutis ne mărturisește că lucrurile nu stau tocmai așa.

„Eu cred că este mai greu să aranjezi un păr ondulat. Părul creț nu stă niciodată cum vrei. Poate să stea sau nu. Azi nu e neapărat cea mai bună zi a lui, dar există și zile mult mai proaste. Atunci, nu ai ce să-i faci. Dacă-l speli din nou și îl usuci, ar ieși și mai rău. Deci cumva este și după stare, după anotimp, după nici nu mai știu ce. E un pic de muncă și cu ăsta”, ne-a spus fosta membră a trupei LaLa Band.

Alexia Țalavutis are bătăi de cap cu păul ei cârlionțat, dar nu se vede cu o altă coafură

Cu toate acestea, Alexia nu se vede cu o altă coafură, cel puțin nu din părul ei natural. După ce a încercat de câteva ori să-și îndrepte părul, actrița a ajuns la concluzia că dacă un rol i-ar impune o schimbare de look, ar apela la peruci sau alte artificii.

„Mi-am îndreptat de câteva ori părul și mi se pare că nu sunt eu. Pentru un personaj dintr-un film sau un serial ar fi super. Dar cu perucă', a mai spus tânăra, care în copilărie nu era la fel de mulțumită de podoaba ei capilară și își dorea să fie precum ceilalți copii din jurul ei.

„Când eram mică recunosc că aveam această tendință să mergem după turmă cum s-ar zice, până într-o zi când mi-am dat seama că prea toată lumea îmi spune că ce păr frumos am și se jucau toți cu buclele mele. Mi-am zis că nu toată lumea o fi nebună, deci înseamnă că am un păr frumos și de atunci am început să mă joc cu el, adică să mă coafez, să-l port altfel, să-l prind într-o parte și a început să-mi placă. Ideea este că acum chiar nu mă văd cu altfel de coafură”.

VIDEO: George Capoianu/ FOTO: Sorin Cioponea, Vlad Chirea