Recent, prezentatoarea știrilor de la PRO TV s-a lăsat, la un eveniment monden, pe mâna unor specialiste din străinătate, care i-au făcut un machiaj de covor roșu. Cu această ocazie, ne-a demonstrat și cât de multe știe despre farduri.

„Sunt foarte încântată, produsele folosite pentru machiaj sunt produse profesionale, pe care eu le știu de la începuturile televiziunii. Au apărut în lume după al Doilea Război Mondial și au fost folosite foarte mulți ani exclusiv în teatre, iar în momentul în care televiziunea privată a apărut în România, adică PRO TV, aceste produse au venit dinspre teatru spre televiune și mi-au răscolit toate nostalgiile. Acum, 20 și de ani mai târziu, e același brand, dar texturile sunt foarte moderne, pentru femeia care nu are timp să stea cu orele la machiaj”, ne-a spus ea.

«În ce buzunar bagi mâna, nu găsești bani, ci un ruj roșu!»

Vedeta ne-a mărturisit că a făcut o adevărată pasiune pentru rujul roșu, care o salvează în orice situație. Excepție fac aparițiile TV. Prin urmare, vedeta are tot timpul la îndemână unul! „Da, dacă e să mă scoată dintr-o situație în care nici nu am foarte mult timp de machiaj, rujul roșu nu îmi lipsește, îl am în mână, e al meu.

Am foarte multe rujuri în toate nuanțele de roșu, am unul singur natural, pentru situații care impun decență multă. Nu am alte culori. Am geanta și rujul, da, mașina și rujul, peste tot găsești câte unul, unde te întotrci la mine în casă mai găsești câte un ruj roșu, în ce buzunar bagi mâna, nu găsești bani, găsești un ruj roșu. La televiune, la știri, nu folosesc niciodată ruj roșu, pentru că nu se potrivește cu lucrurile pe care le spun”, a declarat, pentru Libertatea, Amalia Enache.

«Pudra mi se părea pentru doamne trecute de 60 de ani»

Amalia Enache a deprins tainele machiajului o dată cu începerea jobului în televiziune. „Eu până să intru în televiziune, nu știam ce e acela fond de ten, jur! Nu auzisem în viața mea de fond de ten. Pudra mi se părea pentru doamne trecute de 60 de ani, mama mea nu se machia cu așa ceva. Eu am intrat în televiziune foarte devreme, la 19 ani, și am avut întâlnirea cu aceste produse și am fost foarte încântată. Multă vreme, machiajul mi-a pus ani, pentru că era nevoie, pentru credibilitate, de niște ani în plus.

Acum caut să fie invers: să mă întinerească machiajul. Eu nu port machiaj decât la evenimente și atunci când apar la televizor, în rest, sunt complet nemachiată. În continuare nu folosesc fond de ten și pudră zi de zi, las tenul să respire. Mă demachiez cu atenție și foarte repede după ce mi-am terminat slujba”, a mai spus ea.

