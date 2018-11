Vedeta PRO TV – post unde prezintă „Apropo TV” și „Pe bune?!” și jurizează concursul „Românii au talent” – ne-a mărturisit că, în ciuda faptului că el a fost un elev conștiincios, căruia i-a plăcut să meargă la școală, nu are pretenția ca Luca și David să-i calce pe urme. Totuși, și el, și soția lui, Olivia Steer, își doresc ca băieții să aprofundeze cât mai mult materiile predate și să găsească discipline care să le placă. „Eu am privit destul de serios școala și chiar mi se pare că e un lucru foarte important în viață. Vreau să le spun deschis copiilor: nouă ne place să glumim, să spunem cum chiuleam noi, cum făceam noi petreceri, cum ne dădeam peste cap și făceam toate năzbâtiile în școală. E și asta adevărat, nu vreau să par că sunt vreun Arsenie Boca proiectat în învățământul românesc, nici pe departe, dar totuși acordam școlii importanța pe care chiar o avea. Am avut multe de câștigat din școală și de pe urma școlii„, ne-a mărturisit Andi.

Andi Moisescu e un părinte modern și relaxat, însă este emoționat când fii lui au teze sau lucrări

Andi recunoaște că nu se poate compara cu copiii lui, mai ales că băieții trăiesc într-o perioadă cu totul diferită din punct de vedere educațional: „Una e când joci tu în teren și alta, când ești antrenor. Dar evident că am emoții. Atunci când copiii mei au teză, am emoții mai multe decât aveam atunci când dădeam eu teză”. Încearcă însă să nu-i cicălească în aceste perioade, pentru a nu le crea un stres suplimentar. „În general, eu și Olivia suntem foarte relaxați în ceea ce privește școala. Copiii au înțeles ce importanță are școala în viața lor, așa că nu suntem din ăia cicălitori. În principiu, încercăm să-i ajutăm și să ajutăm să descopere ei ce este frumos și nu să-i presăm”.

VIDEO: Cosmin Nistor