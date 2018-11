În timp ce mulți părinți le fac cunoștință copiilor lor cu greutățile vieții abia după ce termină liceul sau facultatea, Andreea Perju și-a pus fetele la treabă devreme. La 4, respectiv 8 ani. „Ale mele sunt foarte implicate în mica noastra afacere de familie, adică restaurantul. Majoritatea celor care ne-au călcat pragul ne-au devenit clienți fideli și atunci, suntem ca o mare familie acolo. Iar ele s-au familiarizat cu ideea și când vin clienți pe care îi cunosc, se duc și îi salută, mă ajută cu servirea și întotdeauna le-am răsplătit pentru tot ce fac. Le-am răsplătit, pentru că vreau să înțeleagă că în viață lucrurile nu vin de-a gata și e nevoie să muncești sau să depui un efort ca să ai ceva”, ne-a povestit actrița.

Andreea Perju și-a pus fetițele la muncă: „Mi se pare important să înțeleagă că munca trebuie să fie răsplătită”

Chiar dacă are doar 8 ani, fata cea mare cunoaște deja valoarea banului și știe că trebuie să muncească dacă vrea să-și cumpere o păpușă. „Am învățat-o pe Mara. Ada este mult prea mică, deci la ea nu am făcut asta, dar am făcut la Mara. Pentru anumite lucruri, cum ar fi: dimineața se spală pe dinți, se spală pe față, se îmbracă singură, își face patul, își face ghiozdanul etc., lucruri cu care îmi doresc să se obișnuiască, să-i intre în reflex, seara avem un carnețel în care notez ce a făcut în ziua respectivă și primește o anumită sumă de bani. Nu te gândi la o sumă foarte mare, dar poate să strângă niște bănuți. Își strânge singură și atunci satisfacția că și cumpără păpușa din banii ei este importantă”, ne-a mai spus Andreea, completând că, din punctul ei de vedere, este corect ca un copil să fie tratat ca un adult atunci când vine vorba de răsplată. „Mi se pare important să dobândească de mic anumite abilități și să înțeleagă că munca lui trebuie să fie răsplătită. Nu înseamnă că dacă ești copil vin toate lucrurile de-a gata de la părinți sau dacă faci un lucru nu trebuie să fii apreciat pentru că ești doar un copil”.

VIDEO: Bogdan Sorocan