Așa cum este firesc într-o relație în care există și un copil, Maia Morgenstern și tatăl fiicei sale, actorul Demeter Andras, au continuat să se comporte civilizat unul cu celălalt și după ce povestea lor de dragoste s-a terminat. Actorul, care în prezent poate fi văzut în filmul „Apostolul Bologa”, o ecranizare după celebrul roman „Pădurea Spânzuraților” a lui Liviu Rebreanu, ne-a mărturisit că a fost extrem de emoționat când a aflat că fiica lui, Eva Lea Cabiria, calcă pe urmele părinților și s-a înscris la Facultatea de Teatru și Film.

„Fata mea, ca orice actor de pe această lume, își dorește să încerce să aprofundeze ambele domenii și ambele tehnici de interpretare. Am fost la o premieră de-a ei, a intrat în rol peste noapte. Am avut discuții foarte aplicate după, i-am spus și lucrurile bune, și lucrurile rele, pentru că, evident, fiecare părinte spune că are o relație aparte cu copilul său, noi avem poate puțin mai multe motive să avem o relație specială, având în vedere că eu foarte mulți ani am fost fizic și geografic departe de ea, iar acum, când sunt eu aici, ea este departe de mine (fata studiază la Cluj – n.r.). Dar avem o relație care este bazată pe un dialog sincer, fiecare spune verde-n față bune și rele, după care fiecare ia decizia pe care o consideră adecvată”, ne-a povestit actorul.

Maia Morgenstern are o relație civilizată cu tatăl fiicei sale cu care se sfătuiește mereu

Aceeași relație o are Demeter Andras și cu mama fiicei sale, Maia Morgenstern, cu care se sfătuiește de fiecare dată atunci când vine vorba de Cabiria. „Suntem într-o relație, zic eu, foarte OK, o relație care, practic, din primele momente ale întâlnirii noastre și până în prezent – au trecut deja niște ani – și-a menținut o caracteristică foarte importantă: respectul. Relația mea cu mama ei, din născare și până în prezent, a fost guvernată de respectul reciproc pe care ni-l purtăm. În acest moment, dialogul nostru, întâlnirile noastre, ori de câte ori au loc, sau consultările noastre sunt practic legate de același respect”, a completat Demeter Andras.

VIDEO: Cosmin Nistor