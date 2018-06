Emil Rengle a fost votat drept cel mai talentat dansator din România, însă ar fi meritat pe deplin și titlul de cel mai bun profesor. Cel puțin asta reiese din ce spun persoanele care au lucrat cu el.

Printre cele care astăzi îi mulțumesc și îi sunt recunoscătoare se numără și Ștefania, iubita lui Speak. „Adevărul este că ar trebui să mai colaborăm, că noi de mult nu am mai făcut-o. Acum că am fost prins cu emisiunea nu am mai apucat. N-am avut timp unul de altul, dar ar trebui să dansăm mult mai des pentru că amândoi o facem bine”, ne povestea Rengle, în timp ce Ștefania mărturisea că tânărul a fost cel care a inițiat-o în dans.

„El este cel care m-a inițiat în dans, în industrie. Real vorbind. Este prietenul meu cel mai bun de atât de mult timp”. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani, iar Emil a fost de-a dreptul fascinat de talentul brunetei, astfel că ar fi putut să jure că nu este născută în România.

„Eu am descoperit-o pe Ștefania. Prima și prima dată când a dansat în fața mea am crezut că este străină. Mă gândeam că dansează pentru Rihanna și când am chemat-o să fac cunoștință cu ea, eu îi tot vorbeam în engleză și ea îmi spunea că este româncă, iar eu îi spuneam că nu trebuie să se chinuie să vorbească în română că știu eu engleză. Am rămas șocat când mi-a repetat că ea este româncă. Este foarte talentată și chiar mi-ar plăcea să dezvoltăm mai multe lucruri împreună. Avem toată vara înainte și o să facem”, a povestit amuzat Emil.

Încă de la primele întâlniri cei doi au început colaborarea, astfel că Ștefania a putut face cunoștință, prin intermediul lui Rengle, cu nume „grele” din industria artistică internațională. „Foarte multe proiecte superbe le-am făcut împreună. Cele mai frumoase proiecte din viața mea, din industria de dansator, au fost alături de el”, ne-a mărturisit și Ștefania, în timp ce Emil o asigura că vor veni și alte proiecte la fel de frumoase ca cele pe care le-au avut în afara României.

„Am făcut lucruri mărețe împreună. La unul dintre show-urile de peste hotare am făcut cunoștință cu vedete foarte mari și am avut onoarea să cunoaștem de la Leonardo Di Caprio, până la…cele mai mari vedete. Toți. Dansul ne-a legat, asta a fost primul lucru care ne-a legat pe noi doi ca prieteni”, a completat câștigătorul de la „Românii au talent”.

