Anda Adam este o femeie în pas cu moda, însă face eforturi uriașe pentru a se prezenta impecabil în fața fanilor. Și asta deoarece artista detestă să meargă la shopping sau la coafor.

În timp ce colindatul prin magazine sau orele petrecute într-un salon sunt motive de relaxare pentru multe femei, pentru Anda Adam aceste îndeletniciri reprezintă o adevărată corvoadă. “Sunt un om foarte activ, îmi place să fac multe lucruri într-u timp foarte scurt. Sunt o femeie mai atipică așa, nu îmi place la shopping și nu îmi place la coafor”, a declarat, pentru Libertatea, Anda Adam. În privința outfit-urilor pe care le abordează, lucrurile sunt relativ simte. Și-a angajat o stilistă și aceasta se preocupă ca blonda să fie îmbrăcată în trend. Cumpărături face și ea, dar doar din fața laptopului.

“Nu am de ales, dar trebuie să o fac. Am o stilistă, care se ocupă de ținutele mele și în general foarte mult shopping fac online.Tocmai pentru că nu am răbdare să stau să pierd 4-5 ore într-un mall, să mă doară picioarele, să mă doară spatele, 4-5 ore în care pot să fac atât de multe alte lucruri. Ca atare online-ul este de bază la mine”, ne-a explicat Anda Adam.