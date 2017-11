Este una dintre cele mai active vedete din România, implicându-se mereu în tot felul de proiecte, campanii umanitare sau emisiuni TV, încă toată lumea se întreabă dacă nu cumva pentru ea ziua are mai multe ore. Andreea Marin doarme doar câteva ore pe noapte pentru a putea duce la bun sfârșit tot ce și-a propus.

Grație notorietății sale, Andreea Marin este una dintre cele mai „curtate” vedete de la noi pentru a se implica în tot felul de proiecte sau campanii. În plus, lumea vede în ea un salvator, așa că nu puțini sunt cei care-i scriu personal pentru a-i cere ajutorul. Fizic, Andreea Marin pare că face față imposibilului, însă ne-a dezvăluit că i-a trebuit ceva vreme până să ajungă la acest nivel.

„Am învățat în timp să spun și „NU” pentru că într-adevăr nu poți face mai mult decât face un om într-o viață, dar pe de altă parte am devenit foarte eficientă. Mi-am creat un sistem de lucru care înseamnă eficiență. Am o minte matematică, am urmat de altfel studii de profil, eu sunt informatician la bază, chiar dacă am ajuns să profesez într-un alt domeniu și fiind foarte bine organizată, lucrul ăsta mă ajută să lucrez într-o zi de 3, 4, chiar și 5 ori mai mult decât reușește să o facă poate un alt om, cu aceeași pregătire ca și mine. Știu asta despre mine. Mi se spune că lucrez într-un ritm nebun. Toți cei care intră în contact cu mine direct, cu munca mea, îmi spun lucrul acesta”, ne-a declarat Marin.

Această eficientizare are însă și părțile ei negative. Astfel că, Andreea a ajuns să-și scurteze considerabil timpul de odihnă. „Nu prea mai am timp să dorm. Azi noapte am dormit 4 ore, dar mă descurc. Recuperez eu. Cândva. Reușesc să mă mențin prin sport, printr-o dietă corectă. Fac tot ce-mi stă în putere”, ne-a mai spus Marin, care în ciuda faptului că programul ei este unul extrem de încărcat, găsește resursele să arate impecabil. „Am și eu momentele mele. Ne mai îngrășăm, mai punem câteva kilograme. Nu e o dramă. Eu asta încerc să explic. Nu e o dramă că avem câteva kilograme în plus. Le dăm jos mai târziu. Important este să fim în echilibru. Moderația este cheia până la urmă pentru o viață frumoasă. Haideți să trăim frumos și demn până la capăt”.

