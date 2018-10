În vreme ce mulți copii de vârsta ei abia dacă donează jucăriile sau hainele vechi, Violeta învață de la mama ei să-și ajute semenii greu încercați de viață. „De anul trecut, Violeta pune umărul la munca noastră, e parte din echipă, ca să spun așa. Înainte cu câteva zile de această gală, face tot ce-i spune mami și are și inițiativă, vine cu idei, astfel încât să ne facă munca mai frumoasă. Aseară (n.r. – miercuri) am stat și am muncit până târziu, până la 4 dimineața, de fapt, eram cu toții la mine, în jurul mesei, și fetița mea ne-a pregătit un platou mare și ne-a făcut gustări, gândindu-se că nu am mâncat de mult și așa era. Erau deja vreo 8 ore în care nu apucasem să mâncăm. A venit cu platoul în mijlocul mesei și ne-a arătat pur și simplu că îi pasă. Ea chiar gătește. Are idei și mă bucur. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat această binecuvântare. Un copil e cea mai mare realizare pentru un om, așa cred eu, cel puțin”, ne-a mărturisit Andreea Marin.

Andreea Marin e ajutată de fiica ei în proiectele caritabile, deși nu are nici 11 ani

Se pare că implicarea Violetei a fost una de bun augur, mai ales că evenimentul a ieșit impecabil – cum se întâmplă de 4 ani, de când Andreea Marin s-a implicat în mod direct în organizarea lui. „De fapt, sunt mai mulți ani, de 4 sunt însă eu alături de această fată minunată, Magda Coman. Ea își duce viața în scaunul cu rotile. De când a ajuns în această situație, din pricina unui accident, a adus pe lume doi copii, a construit enorm, a luat o grămadă de premii, a arătat că se poate merge mai departe în viață și asta este o lecție pentru mine. M-a rugat, la un moment dat, să prezint pro-bono o gală Atipic Beauty. În acel moment, mi-am dat seama că ea poate fi dusă la un alt nivel. Cu abilitățile mele de producător de televiziune, dar și de producător de evenimente mari, am pus umărul alături de Magda, am dat o altă amploare acestui eveniment, am ajuns să o facem aici, în Palatul Parlamentului, și să ne spunem păsul în fața oamenilor care pot lua decizii legislative. De fapt, acesta este si scopul nostru: să facem lucrurile mai bune la noi acasă, aici, în România, pentru oamenii cu dizabilități”, ne-a spus vedeta, precizând că deși o afectează cazurile despre care află zilnic, va încerca să facă tot posibilul pentru a ajuta cât mai multe persoane, considerând că acest ajutor este „moștenirea” pe care o lasă fiicei sale.

„Mă afectează, dar nu fug de asta, pentru că a închide ochii și a pretinde că o realitate nu există nu rezolvă nimic. Eu vreau să las ceva în urmă, vreau să-mi pese, vreau să las această lecție de viață moștenire fetiței mele, vreau să știu că am trecut prin această lume contând și atunci îmi pasă, pur și simplu. Da, mă afectează când văd o poveste grea, pentru că sunt om și pentru că nu sunt stâncă, dar, pe de altă parte, mă întreb ce pot să fac, măcar puțin, ca să schimb acest lucru. Nu le pot schimba pe toate, nu pot face minuni pe Pământ, dar îmi pot aduce contribuția, puțin câte puțin, la ceea ce îmi face sufletul să vibreze cu adevărat”.

