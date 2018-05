VIDEO EXCLUSIV/Cabral a îmbrăcat haine purtate de prieteni! A cumparat o cămașă la… mâna a treia!

Simpaticul prezentator a știut întotdeauana ce vrea.

Iar atunci când și-a dorit ceva, chiar și doar un obiect vestimentar, a făcut tot posibilul pentru a-l avea. Cabral a îmbrăcat haine purtate de prieteni. Mai precis o bluză alba, pe care și acum, la ani distanță, ar fi în stare să o descrie. De altfel, el încă își amintește traseul pe care l-a avut respectivul articol vestimentar, care a trecut pe la mai mulți prieteni de-ai săi, desi fiecare purta o altă mărime.

”Am avut în gașca mea de prieteni o bluză albă, pe care și-a cumpărat-o Mario. A ținut-o trei-patru luni, apoi i-a vândut-o lui Gulie. Și el a purtat-o, apoi mi-a vândut-o mie. Eram înnebuniți. Eu am îmbrăcat-o vreo două-trei luni și i-am vândut-o lui Dic, care era mai mic de înălțime. Nu ca mine, care am doi metri. Aceeași bluză a trecut pe la toți, unuia îi stăea cu mânecile atârnând, mie cumva la trei sferturi. A fost obiectul vestimentar cel mai dorit și am făcut tot posibilul să-l am în șifonier”, a povestit Cabral pentru Libertatea.