De-a lungul timpului, Cătălin Botezatu a fost avut relații – unele asumate, altele pe care nu le-a recunoscut niciodată – cu mai multe doamne din showbizul autohton. De curând însă, creatorul de modă a recunoscut că are o pasiune pentru Delia care, din punctul lui de vedere, este o femeie ”wow”.

Pe Cătălin Botezatu l-am întâlnit la Muzeul Simțurilor din București. Printre alte mărturisiri, Bote a făcut-o și pe aceea legată de Delia. Creatorul de modă a spus că nu a încetat niciodată să militeze pentru naturalețe le-a sfătuit pe vedete să adopte modelul lui și să nu mai posteze pe site-urile de socializare imagini care nu le reprezintă. “Mie îmi plac pozele alea, nu din astea «pitzi». Pozele cele mai mișto sunt alea instantanee, în care arăți natural, ceea ce recomand și vedetelor din România. Să arate natural. A, că faci un shooting, o campanie este altceva, trebuie poza să fie impecabilă, dar în rest să-și pună poze naturale pe site-urile de socializare pentru că lumea vrea să le vadă naturale”, ne-a spus Bote, completând că din acest punct de vedere el o admiră pe Delia, care nu a intrat în trendul vedetelor care-și photoshopează fiecare fotografie, nu analizează fiecare unghi în parte atunci când își face o poză și nici nu se aranjează ore întregi pentru o postare. “Eu o admir foarte tare pe Delia, pentru că ea, mă rog, în afara pozelor de reclamă, de clipuri unde arată wow, își pune poze cu ea naturală și este la fel de wow și de frumoasă și își asumă chestia asta. O iubesc și ea știe asta”, ne-a mai mărturisit Bote.

Înapoi în copilărie

La Muzeul Simțurilor din Capitală, Cătălin Botezatul a simțit că revine la anii copilăriei, după ce a testat toate atracțiile și activitățile din muzeu. “În vortex m-a luat amețeala pentru că m-am dus, m-am întors, am făcut tot felul de filmări, dar mi-a plăcut. Mi-am adus aminte de copilărie și e atât de fascinant locul ăsta de chiar simți nevoia să te joci. Am fost și în Statele Unite. E mișto că există și în România și că organizatorii s-au gândit ca și românii să beneficieze de un astfel de loc”, ne-a povestit Botezatu, completând că de fiecare dată când merge în vreo vacanță are grijă să testeze și parcurile de distracții din împrejurimi, de unde pleacă cu o sumedenie de fotografii amuzante.

“Nu știu dacă pot să spun aici, dar am fost într-un parc de distracții și în momentul în care m-am dat peste cap am lăsat dâre în aer. Mă înțelegeți ce vreau să zic, dar nu m-am lăsat. Sunt tot felul de parcuri în lume care într-adevăr te îngrozesc, dar de aia sunt făcute. Nu neapărat că ți se face frică, pentru că adrenalina este la cote maxime, iar dacă te ține stomacul și ficatul, nu ai de ce să nu te dai. Ceea ce mi s-a întâmplat mie, ce povesteam mai devreme, este pentru că am repetat experiența de trei ori deoarece eu nu mă mulțumesc să mă dau o dată, vreau de mai multe ori. E ca în viață”, ne-a mai spus Cătălin Botezatu.

