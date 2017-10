Dana Săvuică a devenit o șoferință extrem de calmă în ultima perioadă și dă dovadă de un simț al umorului molipsitor. Vedeta nu se panichează nici măcar când este trasă pe dreapta de poliție, iar dialogul se încheie întotdeauna cu zâmbetul pe buze.

Fostul manechin, care arată foarte bine chiar și la cei 47 de ani ai săi, nu apelează la taxi sau la vreun șofer în momentul în care este nevoită să rezolve lucruri în oraș. Preferă să se urce în mașina personală și să nu depindă de nimeni. Zilele trecute, vedeta a ajuns la un eveniment cu o mică întârziere, datorată blocajului inerent din București. Dacă în trecut se enerva la volan, în prezent pare că nimeni și nimic nu o mai deranjează.

“Dacă mai acum ceva ani eram așa o șoferiță mai înrăită, fără răbdare, oarecum mai explodam așa la volan, mai spuneam două – trei vorbe din alea de duh, în gândul meu, mai printre dinți, acum m-am înarmat cu răbdare. Mi-am dat seama că sănătatea și psihicul meu sunt mult mai importante decât să ajung la timp la un eveniment. Cu toate astea, am plecat la 5,30 de acasă, eu stau în zona Pipera și am ajuns aici la 6,48, având în vedere că pe invitație scria 6,30, am ajuns după sfertul academic, deci sunt ok ca și șofer, știu să-mi calculez timpul înainte, cam cât aș face până în zona respectivă și merg încet și sigur. E mult mai ok așa”, ne-a mărturisit Dana Săvuică.