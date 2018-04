Artista este implicată într-o relație de aproximativ patru ani, iar ea ți partenerul ei au împreună o fetiță. Ce i-a spus Sore iubitului său? Actrița recunoaște că a avut ceva curaj.

Chiar dacă încă nu a îmbrăcat rochia de mireasă, Sore se poate declara o femeie împlinită pe plan personal.

Are o familie reușită și o fetiță adorabilă. Artista trăiește, de aproximativ patru ani, o poveste frumoasă cu tatăl copilului ei. Ce i-a spus Sore iubitului său și cum au ajuns să fie împreună? Ei bine, artista nu se ferește și recunoaște că nu i-a lipsit curajul.

Mai mult, Sore a spus că noua sa piesă, care e intitulată chiar ”Sărută-mă și taci” este inspirată exact din realitatea sa.

”În această piesă am evidențiat doar aspectul personal. Am acumulat multe emoții, sentimente frumoase. Sunt un mare susținător al femeilor. Sunt feministă. Am o fată pe care o cresc liberă, îmi doresc să fie o femeie puternică. Am o mamă care m-a crescut în acest fel”, a adăugat aceasta.