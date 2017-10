Dressing-ul unei femei nu este niciodată suficient de mare, dar cu toate acestea, majoritatea femeilor nu au niciodată cu ce să se îmbrace. Printre cele care sunt înnebunite după shopping se numără și Crina Abrudan care recunoaște că face chiar și vacanțe în acest scop. Totuși Crina Abrudan își vinde hainele pe care nu le mai poartă.

Nu există prea multe femei care să nu pună accent pe haine și să nu investească cea mai mare parte din salariu în garderobă, așa că, inevitabil, toate dressing-urile sunt supraaglomerate. Așa se întâmplă și cu cel al Crinei Abrudan, însă fosta prezentatoare TV a găsit cea mai bună soluție pentru a mai scăpa de ele: le vinde. „Fac și daruri, chiar am făcut multe cadouri din haine mele, dar am descoperit de vreun an de zile, târgurile de Yard Sale. Împreună cu prietenele mele am participat la câteva. Ne adunăm noi așa fetele, ne înscriem câte un weekend la un târg, profităm de faptul că stăm acolo una lângă alta și mai povestim una alta, depănăm amintiri și ne mai facem loc în dressing”, ne-a povestit Crina.

Crina Abrudan își vinde hainele la târguri vintage

Soția lui Gabi Popescu nu participă la târgurile de haine pentru a face bani, deși are un mare succes în ceea ce privește vânzările. „Vinzi 7 piese vestimentare vechi ca să-ți iei un tricou nou, dar asta e. Este și plăcut, iar pe noi ne și relaxează să ne întâlnim așa o dată la câteva luni. Reușim de multe ori să vindem cam tooate produsele. Ultima dată am vândut de vreo 3000 de lei”, ne-a mai spus Abrudan.

