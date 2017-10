VIDEO EXCLUSIV / Cum se comportă Crina Abrudan cu angajații: “Realitatea mi-a demonstrat că nu a fost bine!”

Retrasă de multă vreme de pe micul ecran, Crina Abrudan a intrat de anul trecut în rândul antreprenorilor, fosta vedetă TV deținând un loc de joacă într-un cartier rezidențial.

Recunoaște că îi lipsește televiziunea, dar nu are timp să se plictisească. Crina Abrudan își petrece tot timpul la locul de joacă pe care îl patronează, străduindu-se ca afacerea să fie una profitabilă. Până una alta, mărturisește că a avut parte de surprize cu angajații până a găsit ceea ce căuta. Deși este conștientă că nu și-a exercitat atribuțiile de șefă, blonda se încăpățânează să adopte în continuare aceeași strategie.

“Am două fete angajate, cu care mă înțeleg foarte bine și sunt foarte bucuroasă că, în sfârșit, m-am liniștit la capitolul angajați. Nu sunt șefă. Nu știu dacă e bine sau nu e bine. Până acum, în primele luni, realitatea mi-a demonstrat că nu a fost bine că nu am fost șefă și am fost prietenă. Nu știu dacă e tocmai o alegere bună să fii prieten cu angajații, nu este. Am constatat lucrul ăsta de-a lungul timpului. Încerc să nu fiu șefă, încerc să fiu apropiată și deschisă cu fetele pe care le-am angajat, mai ales că sunt tinere, pentru că trebuie să fie niște persoane cărora să le placă copiii, să aibă răbdare cu copiii, să alerge, să se joace cu ei întruna. Au proape jumătate din vârsta mea și încerc să le înțeleg și să le țin aproape de mine”, a declarat, pentru Libertatea, Crina Abrudan.

Preocupată de bunul mers al afacerii, Crina Abrudan nu a avut timp să își schimbe pașaportul, chiar dacă au trecut câteva luni de la nuntă. Nici nu are vreun motiv de grabă, mai ales că luna de miere sau voiajul de nuntă nu va exista.

Îndrăgostiții se vor rezuma la același ritual anual în ceea ce privește concediile de odihnă. Fosta vedetă TV susține că nu s-a schimbat nimic în relație după ce ea și Gabi Popescu au devenit oficial soț și soție.

“Mi-am schimbat buletinul, am avut de alergat și de stat la cozi, mai am de schimbat și pașaportul, în rest totul este exact ca înainte. După 10 ani de conviețuire, nu s-a schimbat absolut nimic decât faptul că am făcut o petrecere astă vară și atât. Lună de miere după 10 ani? Vacanță ca orice altă vacanță, nu avem nimic planificat. Sunt vacanțele pe care le au toți oamenii: de Crăciun, de Revelion, vacanță de vară, dar nu e absolut nimic deosebit, adică am fost în atât de multe vacanțe încât acum va fi tot o vacanță normală, atunci când o să fie momentul să plecăm”, a conchis Abrudan.