În timp ce multe vedete continuă să țină diete chiar și după ce au trecut de pragul vârstei de 40 de ani, Diana Dumitrescu nu vrea să slăbească foarte mult, considerând că la vârsta pe care o are nu o mai avantajează silueta aproape anorexică pe care o avea pe vremea când defila pe podiumurile de modă.

De-a lungul timpului, Diana Dumitrescu a slăbit și s-a îngrășat de mai multe ori, astfel că a ajuns să atragă atât laude, cât și critici. Ajunsă la un nivel psihologic în care nu se mai lasă afectată de vorbele celor din jur cu privire la silueta ei, actrița ne-a declarat că nu o să țină diete și nici nu o să se înfometeze doar pentru a-i mulțumi pe cei din jurul ei.

„Este orice chestie normală pentru orice femeie de 30 + de ani. Azi suntem mai slabe, trei zile nu mai mâncăm, după aceea mâncăm mai puțin, mai mergem la sală. E ceva normal. Nu țin nicio dietă, se vede pe mine. Am ținut destul în trecut, la un moment dat chiar a trebuit să slăbesc mai mult pentru un rol, dar nu sunt adepta curelor de slăbire. Nu-mi place, nu cred în ele”, ne-a declarat Diana, completând că din păcate nu poate avea mereu un stil de viață sănătos.

„Știu că sună deja a clișeu, dar eu cred într-un sistem de viață sănătos pe care am perioade când în practic, am perioade când nu. Dacă ar fi constant probabil că aș arăta bine tot timpul, dar nu este constant. Adică am momente în care mă duc la sală, mănânc sănătos, multe salate, legume, fructe, foarte ușor seara și am grijă să nu mănânc după ora 18, dar am și perioade când pur și simplu nu-mi pasă și mănânc absolut orice, oricând, la orice oră”.

Diana Dumitrescu nu vrea să slăbească pentru că simte că nu-i stă bine

În momentul de față Diana Dumitrescu este ironică la adresa ei și susține că este „pufoasă”, însă nu consideră că ar trebui să facă ceva exagerat în a schimba asta.

„Să știi că dacă nu aș mai arăta bine acum la 30 și ceva de ani, dacă aș fi slabă cum eram la 20. Arătam bine la 20 de ani cu 50 de kilograme, dar acum, la 30 de ani nu se mai vede ok. Totuși sunt și eu femeie, lucrurile se schimbă, organismul meu la fel, eu trebuie să mă simt altfel, nu mă mai simt ca o adolescentă și nu cred că mi-ar mai sta bine foarte-foarte slabă. Mă simt foarte bine așa, puțin pufoasă”, ne-a spus actrița cu zâmbetul pe buze.

