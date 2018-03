După ce au cucerit mediul online, fetele de la LikeOne s-au gândit să se facă actrițe. Ruxi și Creața speră ca în viitorul apropiat să primească oferte de a juca în seriale sau , de ce nu, chiar și în lungmetraje.

Invitate la „Interviurile Libertatea”, cele două vlogerițe ne-au mărturisit, printre altele, că-și doresc să evolueze în carieră și să treacă la un alt nivel, acela de a-și arăta talentul în seriale și chiar în filme. „Ne dorim asta, să jucăm în seriale, filme. Acum să vedem. Habar nu am. Îmi doresc să fiu actriță pe un serial, o dramă, romantic, comedie. Nu pe altceva”, ne-a povestit Creața. De altfel, Ruxi a început chiar să se dezvolte în acest sens, făcând un prim pas către show-urile de stand up comedy. „Eu încerc să mă dezvolt cât de mult pot, pe tot ce pot. De aceea fac și stand-up comedy. Încerc cumva să-mi dezvolt toate laturile posibile pe care le am și cumva la final să le întrunesc pe toate”, a spus și Ruxy, completând că în momentul de fața nu s-a gândit la niște cursuri de perfecționare în acest domeniu, însă promite să citească mult mai mult pentru a-și îmbogăți vocabularul.

„Timp ar fi, normal. Trebuie să găsești timp dacă vrei să te dezvolți, dar momentan nu vreau să fac asta. Sunt prea concentrată pe ce mi-am setat eu. Cursuri și altele nu zic că nu ar ajuta, dar nu e cazul acum. Dicție mi-ar trebui, recunosc și poate să-mi dezvolt vocabularul. O să încep să citesc și să-mi dezvolt limbajul”.

Cele două tinere au renunțat la job-ul lor în televiziune pentru a se dedica proiectului LikeOne așa că părinții lor au fost oarecum reticenți când au auzit de planurile lor. Atât Ruxi cât și Cristina au fost sfătuite să aibă o cu totul altă meserie, care să le aigure o pensie atunci când va fi cazul. „S-au calmat acum. Sunt mai liniștiți. Nu se uită la ceea ce fac, dar au înțeles”, ne-a mărturisit Ruxi. În aceeași situație fiind și Creața, care și-a convins mama să accepte noua ei carieră. „Mama se uită la filmulețele noastre. Și-a făcut cont și pe Instagram ca să mă vadă. Ea în continuare speră. De fapt ea mi-a zis că dacă mie îmi place ceea ce fac, să o fac în continuare, dar că ea nu vede ceva de viitor. Mereu mă întreabă dacă nu vreau să-mi iau și eu un job cu carte de muncă să am și eu o pensie. Pe de-o parte are dreptate, noi nu putem să facem filmulețe de genul acesta toată viața, e normal. O să îmbătrânim și noi. Cel mai probabil ne vom dezvolta și în timp vom face și alte chestii”.

