Alina Dumitru are parte de o căsnicie fericită. Ea și-a cunoscut soțul în urma unei accidentări, când a ajuns la o clinică de specialitate din Târgu Mureș. Acolo a fost pacienta kinetoterapeutului Ciprian, care trei ani mai târziu i-a devenit soț. Între ei a fost dragoste la prima vedere și de atunci crede în destin. De doi ani, cuplul experimentează rolul de părinți pentru băiețelul lor, Ianis. Fosta campionaă la judo este atât de încântată de ipostaza de mămică, încât este gata oricând să o ia de la capăt și să schimbe din nou scutece. Își dorește și o fetiță, pentru ca familia să fie completă. Recunoaște însă că mai are de negociat cu soțul ei pentru mărirea familiei.

Alina Dumitru vrea ca fiul ei să facă sport

Cum ea a făcut sport de performanță și a fost recompensată cu medalii la competiții de renume, nu e de mirare că își dorește ca micuțul Ianis să îi calce pe urme și să aleargă o carieră în sport, oricare ar fi acesta.

“Evident, nu am cum să nu îmi doresc asta, clar! Dar totul depinde de el acum, văd că îi place, pentru că îl iau cu mine la sală și îi place ceea ce fac, stă și urmărește și el. Încă de mic l-am învățat cum să știe să cadă, o tehnică, și îl ajut și îl susțin în tot ceea ce vrea să facă. Clar îmi doresc să facă sport”, ne-a mărturisit Alina Dumitru.

Alina Dumitru face echipă cu soțul și pe plan profesional

Fosta campioană la judo, Alina Dumitru, recunoaște că personal nu a mai avut nevoie de serviciile medicale ale soțului ei, însă apelează la el ori de câte ori elevii ei au nevoie de recuperare. În plus, mama ei beneficiază de ajutorul ginerelui. “Eu după Londra m-am retras și nu am mai avut parte de accidentări ca să poată să mă recupereze, mama este operată de coxartroză, iar atunci când are probleme, soțul evident o ajută. Sau acum pe copiii pe care îi antrenez îi ajută, dacă se accidentează vreunul, clar vine pe mâna soțului”, a precizat Alina Dumitru, recunoscând că este un avantaj faptul că are în familie un kinetoterapeut.

Video: Cosmin Nistor

