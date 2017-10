Marți seară au avut loc cele mai importante premii din industria muzicală, Media Music Awards, eveniment care a impus un dress code. Vedetele, dar și invitații au făcut eforturi pentru a arăta impecabil, unora reușindu-le, altora nu. Pentru a fi siguri că vedetele au fost în trend i-am rugat pe cei mai în vogă hairstyliști să ne ajute.

Adrian Persjovschi și Valentin Alexandroae s-au numărat printre cei care au venit să asiste la Premiile muzicale, așa că am profitat de ocazie și i-am întrebat dacă vedetele noastre s-au aranjat corespunzător pentru acest eveniment. „Din ce am văzut până acum, sunt foarte multe vedete aranjate foarte frumos, cu părul îngrijit, se vede că au avut timp să ajungă la salon să se aranjeze și să se machieze, să-și aleagă outffit-ul și mai ales să-și potrivească coafura ca un accesoriu. Am văzut și câteva mici excepții, cu câteva adaosuri exagerate de păr, dar în mare parte sunt ok din punctul meu de vedere”, ne-a declarat Perjovschi, de aceeași părere fiind și partenerul său, Valentin. „Și eu am văzut foarte multe vedete aranjate bine, dar cum spunea și colegul meu Adrian, sunt și câteva excepții, dar trecem cu vederea pentru că se vor pregăti probabil pentru la anul. Se vede că am evoluat cu toții în domeniul ăsta”.

S-au coafat special pentru Media Music Awards 2017

Totuși, se putea și mai bine, cel puțin asta spun experții, care ar fi jonglat și cu alt gen de coafuri. „Personal nu aș fi propus ceva foarte ieșit din comun, prea avangardist, poate aș fi putut să forțez un pic dar doar la vedetele care sunt și pe scenă în această seară. Chiar mergeau accesoriile pe care eu le-am propus pentru 2020, mergeau waves-urile mai clare, mai strălucitoare. Mergeau mai multe coafuri pentru acest tip de eveniment”, ne-a mai spus Perjovschi.

VIDEO: Cosmin Nistor

