Maria Marinescu are doi băieți biologici, unul dintre ei cu actualul soț, Alin Petrache, însă familia ei este compusă și din alte trei fete, copiii fostului rugbist din căsătoria anterioară. Așa că, la aproape 40 de ani, creatoarea de modă este mama a cinci copii.

Deși Anca Serea, și ea mamă a 5 copii, declară că nu este foarte greu să crești atât de mulți prichindei, am vrut să știm cum se descurcă Maria Marinescu cu casa plină. “E greu. Am doi băieți. Să văd cum e cu al doilea. Îți ia multă energie, nu neapărat că-i greu. Consumă foarte multă energie și mai ales timp”, ne-a declarat creatoarea de modă.

Maria Marinescu pleacă în vacanță cu dubița. Sunt 9, cu tot cu bonele!



Chiar dacă la Viva Party 2018 Maria a venit singură, sunt puține dățile când nu este însoțită, la evenimente mondene, de soțul ei, Alin.

Designerul ne-a mai dezvăluit că vacanțele sunt destul de agitate pentru ei, mai ales din punctul de vedere al transportului, asta pentru că în formula completă ajung și la 9 persoane! “Plecăm cu un minivan. Este o dubiță, că altfel nu încăpem. Avem și două bone, că acum și cel mic are bonă, deci suntem mulți”, ne-a mai spus Maria, completând că în același timp este extraordinat de frumos, mai ales că în casa lor nu duc lipsă niciodată de veselie. “E ok, nu am ce să zic. E chiar foarte multă veselie în casă, cu atâția copii”.

