Extrem de sincer, tânărul basarabean ne-a declarat că piesele lui de dragoste sunt reale, însă că, până la această vârstă nu a cunoscut adevărata iubire.

Compozitorul piesei „Doar noi” susține că inspirația îi vine chiar și în cele mai ciudate locuri. „Eu cred că artistul trebuie să-și compună piesele singur sau cel puțin să participe la creație pentru că piesele artistului sunt despre artist și despre emoțiile lui, stările, intențiile și așa mai departe”, ne-a spus Mark, motivând că deși nu a cunoscut iubirea adevărată, a avut perioade când a suferit din dragoste. „Suferă și băieții din dragoste. Suntem și noi oameni din păcate sau din fericire. Cred că mai mult eram agitat că nu am iubit cu adevărat, din plin, și așa ieșeau piesele. Am suferit din dragoste, să nu se înțeleagă greșit. Au fost scrise din propria experiență, dar nu pot să spun că am atins punctul acela limită. Iubirea este ceva cu mult mai puternic decât „îmi place de tine” sau „te îndrăgesc”.

Stam este conștient de faptul că va veni vremea când se va îndrăgosti nebunește, însă acest lucru nu-l sperie, ci mai mult, îl face să se gândească la faptul că acea stare îi va aduce și mai multă inspirație.

„De multe ori inspirația apare spontan, cinstit îți spun că poate să vină și când speli vasele. Îți vine o linie melodică, o cânți de 2-3 ori și îți atrage atenția și atunci iei telefonul și începi să înregistrezi ideea, o asculți peste ceva timp și iar te apucă inspirația și scrii versurile. Așa iese. Câteodată poți să controlezi starea asta, gen că îți impui să compui ceva și ușor-ușor vin ideile”, ne-a mai declarat artistul, care, niciodată nu schimbă versurile unei piese sau linia melodică după ce a terminat-o de compus.„Nu prea îmi place să schimb piesele pentru că își pierd cumva farmecul și realitatea inițială. Nu sunt așa de cinstite dacă le modific, le cizelez, le corectez, schimb cuvintele”.

Mark Stam compune piese de dragoste de la versuri până la linia melodică

Tocmai această sinceritate, atât din viața de zi cu zi, cât și din piesele lui, a făcut ca Mark să fie apreciat de publicul din România.

„România m-a primit cu brațele deschise. Nu mă așteptam, dar asta nu înseamnă că trebuie să mă relaxez că, gata, publicul mă iubește. Nu. Trebuie să muncesc de 4-5 ori mai mult, căci acum este pe mine o presiune și o responsabilitate față de public, căci fanii sunt mult mai mulți și așteaptă piese noi, iposaze noi, teme noi”, a spus Marius, pe numele din buletin, care este dispus să facă drumuri dese între București și Chișinău, dacă publicul i-o cere. „Sunt dispus și am energia să fac drumuri dese România-Moldova și cu autocarul. Tot drumul ăsta lung am timp să analizez, să meditez un pic. Deși nu mă cunosc foarte bine cu băieții din trupa mea, ne știm de 2-3 luni, ne-am împrietenit foarte repede și cred că e o binecuvântare că i-am întâlnit. Chiar dacă sună cumva așa bisericesc, eu chiar cred așa simt, pentru că sunt niște oameni minunați cu care pot să dezvolt show-ul, iar oamenii să vadă mereu că avansăm”.

VIDEO: George Capoianu

