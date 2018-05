Face ce face și reușește să fie mereu în centrul atenției! Invitat la prezentarea colecției „Insieme” a Lizei Panait, Miron Cozma a vorbit despre modă, despre tendințe și despre cum îi place să se îmbrace. Cu părul vopsit, pentru a-și ascunde cei 63 de ani, cu ochelari de soare și cravată colorată, Luceafărul a precizat că una dintre preocupările lui e să studieze moda internațională și să ”se țină la curent” cu ce se poartă.



În fiecare an, Miron Cozma onorează invitațiile Lizei Panait și vine la evenimentele organizate de designer. Cel poreclit „Luceafărul huilei” are grijă ca de fiecare dată apariția lui să fie una fără cusur, atent studiată.

„Îi mulțumesc pe această cale Lizei Panait pentru faptul că, de fiecare dată când se întâmplă un eveniment fericit, pentru mine sincer este o mândrie națională, sunt invitat. Eu am fost la foarte multe prezentări și afară, chiar și la Paris pentru că printre alte lucruri eu sunt în Acordul Internațional al Muncitorilor și Popoarelor la Paris, vicepreședinte, și chiar răspund de Europa. Deci vă dați seama că am fost cam peste tot. Ceea ce vedem în moda românească să știți că fără falsă modestie și fără chiar lipsă de modestie, putem concura cu orice tip de designer din afară”, ne-a povestit Cozma.

Miron Cozma este în pas cu moda în limita bugetului

Chiar dacă nu pare, Miron Cozma este genul de bărbat care studiază atent trend-urile actuale și mai ales regulile unei conduite perfecte.

„Am avut discuții pe faptul că am ridicat cravata peste curea, dar acum așa se poartă pentru că trebuie să se vadă și cureaua, trebuie să se vadă și cravata. Mai studiez și eu moda internațională și chiar îmi place, chiar dacă sincer nu am banii pentru asta, dar pentru că ,mai în glumă, mai în serios, printre altele lucruri pe care le spunem noi, rocker-ii: „no money, no honey (n.r nu ai bani, nu ai nimic)”. Dar eu în modestia mea, poate uneori chiar cu ghilimelele de rigoare, am fost de fiecare dată în măsură să-mi iau anumite lucruri la care țin foarte mult”, a mai povestit fostul lider al minerilor, completând că, deși nu are finanțele necesare pentru a-și îmbunătăți periodic garderoba, are grijă să-și aleagă piese de calitate, despre care este convins că nu se demodează niciodată.

„Acum doi ani, de exemplu, o supriză extraordinară, chiar Liza Panait ( și mi-a plăcut că un asemenea om, de un asemenea nivel al artei modei a făcut așa o apreciere) a spus despre costumul meu că arată foarte bine, iar costumul meu era din 1998. E adevărat că Armani, fără guler, cum se purta pe vremea aia”, ne-a mai spus Miron Cozma.

VIDEO: Cosmin Nistor

