Invitată la „Interviurile Libertatea”, Lili Sandu ne-a vorbit despre proiectele ei în mediul online, dar și despre relația cu fotomodelul internațional, Silviu Țolu. Cei doi sunt împreună de aproape 4 ani, însă se comportă în continuare ca doi adolescenți îndrăgostiți.

„Am un noroc cu el pentru că e un om, e un bărbat foarte deștept, e foarte civilizat, în primul rând foarte respectuos. E destul de dificil să găsești asta la un bărbat mai tinerel, să-i zic așa, în ziua de astăzi. Noi lucrăm totul împreună. Noi montăm acele videoclipuri pe care vedeți. Noi avem și un canal de YouTube, LS by Lili Sandu. Mi se pare interesant pentru cei care ne urmăresc să vadă prin ce locuri mai mergem și să-i inspirăm cu locurile pe care noi le vedem. E destul de dificil de montat și stăm ore bune, zile câteodată, da într-un cuplu lucrurile de genul ăsta vin firesc și te apropie cumva. Adică e o pasiune comună”, ne-a povestit Lili Sandu, completând că au descoperit încă din primele luni de relație că au de fapt foarte multe pasiuni comune.

„Noi ne-am dorit să călătorim. Să fim cu rucsacul în spate, suntem la fel, avem un suflet de nomad în noi, vrem să ne facem din asta, de ce nu, o meserie. Chiar acum ne plănuim următoarele vacanțe, țări pe care am vrea să le vizităm și cu siguranță ne dorim să ajungem în Lisabona vara asta”.

Lili Sandu nu se mărită cu Silviu Țolu, cel puțin nu în viitorul apropiat

În ciuda chimiei evidente dintre cei doi, Lili ne-a mărturisit că nu este primordial pentru ea să se căsătorească și asta nu din cauza ideilor preconcepute ale societății cu privire la o diferență de vârstă între parteneri, Silviu fiind cu 12 ani mai mic decât ea, ci pentru că simte că nu este momentul să facă acest pas. Dovadă că, timp de un an, nici măcar nu au vrut să facă publică relația.

„Pe Silviu nu l-am cunoscut în America. L-am cunoscut în Istanbul pe platourile de filmare ale unei reclame. Culmea este că el stătea în New York, eu stăteam în Los Angeles și nu ne-am cunoscut nici în România, ne-am cunoscut undeva în Europa. N-am simțit niciodată nici diferența de vârstă și nici săgețile primite la începutul relației pentru că noi am ținut relația cam un an și ceva, ascunsă. Deci, dragilor se poate ține o relație ascunsă. Ce văd eu că se plâng aceste fete pe la televizor că au fost fotografiate. Nu neapărat că ne-am ascuns, doar că nu am apărut în acele locuri în care știam că se vor face poze. E foarte simplu. Nu ne-am ascuns propriu zis niciodată. Prietenii noștri știau. Deja când am apărut în presă făceau tot felul de glume pe seama noastră. N-am simțit niciodată diferența asta de vârstă și, cu toate că eu am avut acea preconcepție, pentru că mi-am dat seama că nu e tocmai bine. Noi eram prieteni, așa am început relația. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut tăria să cred în noi și să mă las dusă de iubire. Pentru că, dacă nu aș fi făcut-o și stăteam să mă gândesc oare ce or să spună oamenii că există o diferență de vârstă, unde ajungeam?”, ne-a mai povestit Lili Sandu.

De altfel, ea ne-a mărturisit că în momentul de față se înțeleg atât de bine, ba chiar atunci când face comparație cu alte cupluri. ajunge să sperie faptul că ei sunt atât de apropiați. „Este important să te completezi cu omul pe care îl ai lângă tine și noi suntem așa, ca o extensie a celuilalt. Câteodată ne înțelegem atât de bine, încât mă sperie și îi zic să rămânem la stadiu de iubit-iubită. Suntem frați, iubiți, parteneri, suntem de toate”, a declarat Lili, completând că poate va face marele pas atunci când se va convinge că mariajul va ajunge să însemne ceea ce a însemnat pentru generațiile trecute.

„Soț și soție nu suntem. Nu ne dorim să bifăm lucrul ăsta deocamdată. Nu face parte din prioritățile noastre. Sinceră să fiu, pentru mine căsătoria din ultimii ani, în general căsătoria ca o instituție, mă sperie într-un fel și încerc să o evit. Mă sperie pentru că nu mai este ceea ce au trăit părinții mei. Că, dacă ar fi fost așa, legată la ochi m-aș fi dus și aș fi făcut acest pas”.

FOTO: Dumitru Angelescu

