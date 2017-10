Indiferent dacă a avut și momente mai puțin frumoase în viața ei, Oana Roman a încercat să rămînă pozitivă și a învățat să se bucure chiar și de lucrurile mărunte. Cu toate acestea, Oana este dezamăgită că viața nu a înzestrat-o cu talent muzical, dorindu-și enorm să poată cânta.

Unul dintre regretele Oanei este acela că, oricât de mult și-ar dori să poată cânta, mama natură nu a înzestrat-o cu acest talent. „De muzică nu m-am apucat pentru că din păcate nu am niciun fel de talent la cântat, dar să știi că dacă ar fi să-mi doresc un lucru foarte, foarte mult, ar fi să pot cânta. Iubesc foarte tare muzica. Am crescut între artiști, poate și pentru că mi-am dorit să fiu în locul lor și atunci am crescut printre ei, cu Loredana, cu Holografii, cu Direcția 5, cu foarte mulți artiști lângă care am foarte multe amintiri”, ne-a declarat Oana, completând că se consolează pe faptul că are ureche muzicală și că poate reproduce orice melodie. „N-am nicio treabă, crede-mă. N-am nicio treabă cu acest talent. Am o ureche muzicală foarte bună, dar nu pot să exprim vocal. Țin minte că atunci când eram foarte bună prietenă cu Loredana, când voia să-și aducă aminte o linie melodică de la o melodie, mă punea pe mine să cânt. Eu prost așa cum puteam, dar pentru că am ureche muzicală reușeam să o fac să-și dea seama despre ce este vorba”, a mai spus Oana.

Fiica fostului premier mai are însă o șansă, cu fiica ei. Oana se bucură că Izabela nu o moștenește din acest punct de vedere și că, la nici patru ani este extrem de atrasă de tot ceea ce înseamnă artă. „Iza cântă. Ea este foarte talentată la absolut tot ce înseamnă lucruri artistice. Cântă, dansează, pictează. Este foarte talentată. Face cursuri de balet la grădiniță și acum vreau să o înscriu la un curs de pictură. Am căutat peste tot pentru că toate cursurile de pictură pentru copii încep cam de la 4 ani, iar ea are trei ani și 7 luni, dar la cât este de talentată și de dezvoltată sunt sigură că o vor primi. Face niște picture absolut senzaționale. Are o imaginație absolut incredibilă. Eu sunt șocată de cum pictează și o să o îndrum pentru că văd că-i place foarte mult. Îmi cere să-I cumpăr culori, foi ca să deseneze. De la sora mea, Catinca, a moștenit talentul.”, a mai povestit Roman.

