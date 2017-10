De când se știe Raluca Bădulescu nu-și serbează ziua de naștere și asta pentru că are o superstiție în jurul petrecerilor aniversare. Chiar dacă anul trecut colegii i-au organizat un eveniment, acest lucru nu a schimbat cu nimic concepțiile juratei. De altfel, blonda nici nu-și dorește cadouri.

La cei 43 de ani pe care i-a împlinit, Raluca Bădulescu nu vrea să sărbătorească. „După o anumită vârstă cred că nu mai avem de sărbătorit. Adică sărbătorim încă un an de sănătate, de fericire, de trăit alături de familia mea, de cea minunată de la Bravo, ai stil. Aceasta mă bucură foarte mult. Faptul că am îmbătrânit un an nu mă bucură. Am 20 de ani forever. Acum fără glumă. Fac 43 de ani anul acesta și nu voi sărbători, voi face doar o petrecere aici, în familia Kanal D. Bineînțeles că sărbătoresc și acasă cu familia”, ne-a declarat emoționată Raluca, completând că indiferent ce le spune ea colegilor, aceștia îi pregătesc anual o supriză. „Acum nu vă închipuiți că o să fie mare bairam sau ceva fastuos. Nu. Doar în familie. Chiar înainte să veniți voi colegii mei au făcut așa o mică petrecere supriză care m-a luat complet pe nepregătite. A fost una așa de încălzire. Am plâns de mi se scursese fața toată. Sunt foarte emoționată”, ne-a mai spus jurata de la „Bravo, ai stil”.

Raluca Bădulescu nu-și serbează ziua de naștere din superstiție

Așa că, anul acesta, Raluca nu vrea nici aur, nici diamante, nici haine scumpe, ci un singur cadou, iar acela să vină de la fiul ei, Alexandru. Cea mai mare dorință a juratei de la „Bravo, ai stil” este acela ca fiul ei să ia notă mare la examenul de Capacitate. „Îmi doresc un rezultat extraordinar de mare pentru copilul meu la examenul de Capacitate pentru că avem primul examen din viața noastră anul acesta. Mai doresc și sezonul 25 Bravo, ai stil”, ne-a spus Raluca.

