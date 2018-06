De cum s-a încălzit vremea și s-a aglomerat traficul din Capitală, Cabral și-a scos în oraș motocicleta. Mare pasionat de tot ce înseamnă viteză, ani la rândul i-a dat emoții soției sale atunci când pleca de acasă pe autovehiculul pe două roți. De ceva vreme însă prezentatorul emisiunii „Ce spun românii”nu doar are undă verde de la Andreea Ibacka, dar de multe ori o are și ca pasager.

„M-am obișnuit. Am încredere în el că are maturitatea suficientă ca la vârsta pe care a acumulat-o să nu mai facă imprudențe și are un motor foarte safe (n.r. în siguranță), nu este vorba de un motor de viteze, ba din contră, e unul foarte confortabil. Este cam cât o mașină mică, așa că eu zic că suntem bine”, ne-a povestit Andreea.

Andreea Ibacka este copilot pe motocicleta lui Cabral în timpul liber

Atunci când timpul îi permite, dar mai ales ținuta, Andreea Ibacka urcă pe motor alături de Cabral. Faptul că a demonstrat că poate fi și un bun pilot de curse a mai liniștit-o pe partenera lui de viață. În acest an, Cabral nu doar că și-a îndeplinit unul dintre cele mai mari visuri, acela de a deveni pilot cu acte în regulă, dar și-a luat și o mașină de sute de cai putere. „Mai merg și eu cu el uneori. Pasager. Chiar am un fotoliu foarte confortabil în spate și el mi-a sugerat la drum lung chiar să dorm. Asta nu mi-a ieșit până acum, dar nu pentru că nu am încredere. El este un șofer foarte bun, un pilot foarte bun pentru că nu știu dacă știți asta despre el, dar mai nou este și pilot de curse, așa că se descurcă și pe două roți”, ne-a mai spus prezentatoarea de la „Ferma fără perdea”.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu

