Este de aproape 30 de ani pe micul ecran, fiind una dintre cele mai de succes actrițe și om de televiziune de la noi, însă cu toate acestea în copilărie și-a dorit să încerce și alte meserii. Dana Rogoz a vrut să se facă medic sau stewardesă.

Invitată în studioul Ringier la „Interviurile Libertatea” împreună cu Cove, colegul ei de la „Mă însoară mama”, Dana Rogoz ne-a povestit că, deși este artistă de la vârsta de 3 ani, a avut episoade când și-a dorit să aibă și alte meserii, cum ar fi cea de medic. „La 2 ani, când ai vrut medic? Că tu ești la televizor de la 3 ani”, i-a spus colegul ei, Gabriel Coveșanu. „Am oscilat așa. La un moment dat medic pentru că eram „sanitar priceput”. N-am prins cu pionier cu șoim al patriei, dar sanitari pricepuți încă mai era și știam că plaga este leziunea cutanată a cavității pielii de aceea măsura de prim ajutor trebuie luată cu rapiditate. Știam să acord primul ajutor în diverse situații. Și a fost așa un gând. De fapt asta cu medicina să știi că e un fel de gând secret al tuturor actorilor. Vorbesc serios”, a răspuns și Dana Rogoz.

Se pare că avea dreptate cu privire la faptul că majoritatea actorilor își doresc în secret să fie medici, dovadă fiind chiar prezentatorul de la „Mă însoară mama”, care ne-a mărturisit că până în clasa a IX-a visa să fie doctor. „Am avut și eu la un moment dat intenția asta de a mă face medic, până am dat de chimia de clasa a IX-a și am abandonat gândul”.

Medicina nu este singurul punct comun al celor doi actori, ci și faptul că ambii și-au dorit și alte meserii care aveau oarecum legătură între ele. „Șofer am vrut să mă fac când eram mic. Aveam 4-5 ani”, ne-a mărturisit Cove care se visa conducând autobuzul 178. „Și eu când eram mică voiam să mă fac stewardesă. Știam o singură persoană care era însoțitoare de bord pe vremea respectivă. Era mama unei prietene și eu știam că meseria ei este de a zbura, ceea ce oricum era o chestie senzațională și când se întorcea în țară venea cu tot felul de bomboane, de jucării”, a povestit și Dana amuzată.

