Horia Brenciu s-a apucat de cântat după ce a rămas fără emisiuni

Prezent la „Interviurile Libertatea”, Horia Brenciu ne-a mărturisit că s-a reapucat de muzică într-o cumpănă a vieții sale, când efectiv nu-și mai găsea locul pe micul ecran, loc pe care îl ocupa din 1993. Cochetând în trecut cu muzica, avea bazele unei posibile cariere, așa că a crezut în visul său. „Eu am făcut un schimb și acum, când mă gândesc, cred că a fost una dintre cele mai riscante schimbări pe care le-am făcut în viața mea profesională. Din 1993 până în 2003 am trecut prin 7 ani de TVR și 3 ani de Antena 1, după acești 10 ani nu se mai găseau formate. Dacă nu se găsesc formate în cadrul unei televiziuni, tu ai două șanse: una este să pleci de la televiziunea respectivă și alta este să stai și să aștepți, fiind prins de televiziunea respectivă. Eu am ales să plec, dar credeam că notorietatea vine după mine și nu a venit după mine… Adică notorietatea, dacă o faci la o emisiune, ea rămâne la televiziune, oarecum. OK, te cunoaște lumea pe stradă, dar televiziunea e ca doamna pe care trebuie să o gâdili în permanență. Dacă o lași, ea te uită”, ne-a mărturisit Horia.

Imediat ce s-a retras din televiziune, a fost dezamăgit să constate că lumea îl asocia cu micul ecran și că își pierdea, încet, încet, din notorietate: „Vreau să spun un lucru foarte trist și cât se poate de adevărat: dacă nu ești prezent, lumea te uită. Lucrul ăsta l-am înțeles foarte clar în primăvara lui 2003, când am plecat de la Antena 1 și m-am gândit ce pot să fac. Am făcut un pas către o altă televiziune, la Național TV, am făcut acolo două emisiuni și după aceea am fost total liber. N-am mai putut să fac nimic, pentru că televiziunea nu mă mai căuta”.

Horia Brenciu s-a apucat de cântat într-o cumpănă a vieții sale

În momentul în care a decis să facă muzică, i-a fost extrem de greu să-i facă pe cei din jurul lui să înțeleagă că a trecut de la rolul de prezentator la cel de cântăreț. „Atunci, am zis să mai încerc să fac ceva. Mi-am adus aminte că aveam ceva cunoștințe muzicale, de pian, de voce și așa mai departe și am început să fac o trupă. În 2003 am făcut această trupă. Anul acesta se împlinesc 15 ani de la înființarea ei. La început, eram 5 oameni și încet, încet am început să mă prezint în fața tuturor că sunt cântărețul Brenciu, nu prezentatorul Brenciu. E adevărat că și televiziunea, și cântatul sunt străzi ale aceluiași cartier, dar diferă foarte mult. Primele telefoane pe care le primeam erau așa: «Horia, nu vrei să-mi prezinți ceva?», iar eu ziceam că vreau să cânt, că am o trupă, vreau să le arăt. Pe nimeni nu interesa”, a mai povestit Brenciu la „Interviurile Libertatea”.

Dacă în momentul de față pregătește un spectacol de zile mari la Sala Palatului, un concert-concept în care va interpreta doar piese proprii, în urmă cu 15 ani încerca să-și facă un nume cântând cover-uri cu band-ul lui. „Pe atunci cântam doar cover-uri. Mi-au trebuit doi ani să mă impun, să-l impun pe Brenciu cântărețul. Doi ani în care am fost cu diplomatul, să spun așa, și chiar mă vedeai în zilele respective prin București, ducându-mă cu diplomatul, pentru a spune tuturor că eu cânt și că le pot oferi un spectacol. Eram propriul meu impresar și manager la vremea respectivă”.

