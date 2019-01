La prima impresie, Silvia Popescu pare genul de femeie care nu are nevoie de un bărbat care să o facă fericită, ținând cont că de 5 ani își crește singură fiica, însă se pare că lucrurile nu stau tocmai așa. Tânăra își dorește un bărbat lângă ea, cu care să întemeieze o familie în adevăratul sens al cuvântului.

„Îmi doresc să fiu fericită, pentru că nu mai sunt de ceva vreme. Din ce punct de vedere spun asta? Sunt singură și de la un timp, chiar dacă pe plan matern am tot ceea ce îmi doresc sau pe plan profesional încerc să urc pe scara pe care eu cred că trebuie să urc. În dragoste nu prea am avut noroc și recunosc că-mi doresc foarte tare să fiu cu cineva, îmi doresc o familie. Mă refer la un soț, pentru că simt nevoia să ies cu cineva de mână pe stradă, să mă giugiulesc, să fac poze. Astea sunt lucurile pe care mi le doresc și pentru care mă rog în fiecare zi”, ne-a spus Silvia. De ce crede blonda că nu are pe cineva lângă ea? Dă vina pe faptul că nu știe să trimit semnalele potrivite către reprezentanții sexului tare:

„Sunt femei care emană o sexualitate poate mai evidentă. Eu nu sunt genul acela. Eu sunt genul care inhib oarecum bărbații. Aș vrea, dragilor, să înțelegeți că doar de fațadă par inabordabilă. Veniți la mami. E posibil să mă placă câțiva bărbați, însă trebuie să și gândim la fel, să privim la fel lucrurile. Întotdeauna dau șanse oamenilor, însă viziunile mele, de obicei, sunt mult diferite față de cele ale omului normal. Eu cred că normalitatea este la mine și că ei sunt niște nevizionari. Așa că mi-ar plăcea să-mi dea mesaje cei ca mine, cei care împărtășesc aceleași gânduri cu mine, aceleași viziuni, aceleași crezuri, dorințe. Nu cred în relație pe internet. Cred în dragoste la prima vedere„.

Crede în Făt Frumos pe Cal Alb

Silvia Popescu visează în continuare la un Făt Frumos care va reuși să o salveze de singurătate. „Există și Prințul pe Cal Alb. Eu l-am întâlnit. Nu a zburat, doar că a prins pe cineva într-o perioadă nefastă din viața lui și probabil căile noastre s-au intersectat în momentul în care el nu avea nevoie de așa ceva. Eu sper să-și revină și să dea o șansă sufletului ăsta pur care stă în captivitate atâta vreme și vrea să fie readus la viață”, ne-a mai spus fosta câștigătoarea a concursului de stil difuzat la Kanal D.

