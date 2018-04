VIDEO. Stela Enache e uimită de succesul pe care îl are la publicul tânăr: “În club am avut emoții mai mari decât la debut”

În ultima perioadă, artistele “generaţiei de aur a muzicii uşoare româneşti” au tot mai mare succes la publicul tânăr. Dacă anul trecut Mirabela Dauer şi Corina Chiriac făceau furori la Festivalul “Electric Castle”, în faţa câtorva mii de fani, colega lor, Stela Enache, se poate lăuda cu o serie de concerte în cluburi şi discoteci, unde “Ani de liceu”, celebrul ei şlagăr e fredonat acum de generaţia hipsterilor.

Într-un interviu exclusiv acordat ziarului Libertatea, Stela Enache declară că succesul muzicii uşoare în rândul tinerilor se datorează faptului că publicul tânăr “nu are unde să asculte melodiile vechi, iar atunci când le aude probabil că îl pune pe gânduri, pentru că versurile au o poveste, se adresează sufletului”.

“Eu n-am nimic împotriva muzicii de acum, vorba aia, am cântat şi eu disco. Dar pentru faptul că ei nu au unde să asculte această muzică, în momentul în care au auzit-o, îi pune puţin pe gânduri. Trăim o reîntoarcere în timp a muzicii. Chiar am avut un turneu frumos în toată ţara, am cântat şi în nişte cluburi. Şi eu am fost surprinsă de faptul că tinerii cântau cu mine piesele cap-coadă! Şi nu-mi venea să cred acest lucru! Deci lucrurile încep să se cearnă, încet-încet. Un lucru de calitate nu poate să piară“, a declarat solista pentru Libertatea.

Extrem de elegantă, cu o coafură impecabilă şi cu hainele asortate extrem de bine alese, Stela Enache pare să se fi reinventat după perioada în care nu a mai fost în atenţia publică aşa cum se întâmpla pe vremuri. Ea a ajuns să fie invitată în cluburi din toată ţara, acolo unde tinerii par să fi redescoperit muzica disco-pop. “M-am simţit extraordinar! Eu m-am ferit o viaţă întreagă, eu nu am cântat în viaţa mea în cluburi. Cei de la Discoteca m-au sunat acum un an jumate, doi, să mă duc să cânt la club. Şi n-am vrut”, mărturiseşte Stela Enache.

Ea a rememorat şi prima experienţă a unei cântări în faţa unui public nou, tânăr, pe care nu îl cunoştea şi care habar n-avea dacă o cunoaşte. “A fost îngrozitor! Am avut nişte emoţii mai mari decât la debut! Pentru că necunoscând publicul şi ştiind că sunt foarte mulţi tineri, nu ştiam cum sunt primită, mi-a fost teamă. Eu sunt un om cu picioarele pe pământ, mă uit şi în buletin, dar a fost un succes aşa de mare şi am fost primită cu atât de mult respect, pe care eu îl simt… Am fost efectiv mirată de ce s-a întâmplat acolo şi am prins curaj“, a mai adăugat cântăreaţa.

Stela Enache a rămas cunoscută publicului larg după şlagărul “Ani de liceu”, care a fost folosit ca generic pentru celebra serie “Liceenii”. Solista a povestit pentru Libertatea despre succesul pe care încă îl mai are melodia compusă de soţul ei, Florin Bogardo, în 1986, pe versurile textierului Saşa Georgescu. “Este un mister, de ce să mint. Te regăseşti în această melodie: oricât s-ar fi schimbat liceul – tot problemele cu limba română şi cu matematica sunt. Primii fiori ai dragostei tot cam atunci apar, primele nemulţumiri tot în anii de liceu apar”, a mărturisit Stela Enache.

La acest capitol, ea a făcut o destăinuire emoţionantă, după ce a dezvăluit râzând că prima îndrăgostire “s-a produs” la vârsta de patru ani, la grădiniţă. “Practic, când m-am îndrăgostit, m-am îndrăgostit de tot. Şi am luptat pentru această dragoste. A fost o iubire unică şi a durat 39 de ani”. Stela Enache a fost căsătorită cu Florin Bogardo, compozitor care i-a dăruit multe piese celebre şi căruia la rându-i i-a dăruit doi copii, un băiat şi o fată. Din nefericire, muzicianul s-a stins din viaţă în urma unui infarct, pe 15 august 2009, cu o zi înainte de a împlini vârsta de 67 de ani.

