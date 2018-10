În zilele de 6 și 7 octombrie 2018 se va desfășura referendumul pentru familie. Tenorul Vlad Miriță a explicat că va merge la vot și a făcut o declarație prin care își arată susținerea pentru referendumul pentru familie.



„Pe 6 și 7 octombrie va fi organizat referendumul pentru revizuirea Constituției, în sensul definirii căsătoriei ca unuiune liber consimțită între un bărbat și o femeie. Cei care dorim acest lucru trebuie să votăm DA. Sunt foarte multe voci care combat acest referendum, din păcate. Spun din păcate pentru că sunt foarte multe voci din presă care o fac, iar referendumul cred că este cea mai concretă definiție a democrației. Presa este prima care beneficiază de pe urma democrației prin libertatea de care se bucură. Cred că simplul fapt că acest referendum este atacat, boicotat, cred că ar trebui să ne motiveze și mai mult să ne mobilizăm la vot.

Având în vedere că trei milioane de oameni au cerut acest referendum, trei milioane de oameni care cotizează lunar la bugetul de Stat, în aproximativ trei ani de când s-au adunat cele trei milioane de semnături care au declanșat procedura referendumului, acești cetățeni au cotizat la Stat o sumă, am făcut un calcul așa, undeva la 360 de referendumuri se puteau organiza cu banii pe care acești cetățeni i-au plătit Statului în acești trei ani. Undeva la 15-16 miliarde.

Să spui că este un referendum foarte costisitor și cu banii de pe acest referendum se puteau face multe alte lucruri utile pentru societate este o dovadă de rea-intenție și de proastă înțelegere a democrației, din păcate.

Sigur că nu toată lumea gândește așa și asta e foarte bine. Considerăm că suntem foarte mulți români care am călătorit în afara țării. Eu am mers în foarte multe țări din Europa și nu numai. Ce am putut observa și aprecia de altfel, frumusețea și cultura multor țări în care am fost, și sunt convins că și ceilalți români care au avut această oportunitate să călătorească în străinătate, au putut vedea că celelalte țări, numite generic de multe ori mai dezvoltate, au lucruri foarte frumoase și foarte utile pe care sigur e bine să le dorim, să le preluăm și noi în societatea românească, dar sunt și lucruri care sunt mai puțin benefice pentru bunul mers al societății. Iar noi ca oameni înțelepți, cu discernământ, putem face diferența și putem prelua nu totul la pachet, ci ceea ce este bun de preluat din celelalte țări. Și, la fel, ce este bun de dus mai departe din specificul culturii românești și din societatea românească.

Noi considerăm că familia este esențială pentru bunul mers al societății, iar familia este sigur bazată sau începută prin căsătorie. familia se extinde, familia are mai multe forme, dar ea începe prin căsătorie. Și căsătoria trebuie să fie aceea care a dus societatea până astăzi și o va purta mai departe în istorie, în viitor ca unuiunea liber consimțită între un bărbat și o femeie. Pe 6 și 7 octombrie mergem la vot, nu vreau să sune ca un discurs de politician, dar noi o vom face și vom vota DA”, spune Vlad Miriță într-o înregistrare video.



Pe 6 și 7 octombrie va avea loc referendumul pentru familie, care prevede schimbarea definiției constituționale a familiei. În prezent, familia înseamnă căsătoria între soți, iar modificarea ar prevede că familia înseamnă căsătoria între un bărbat și o femeie. Cei prezenți la votul de la referendum pentru familie 2018, vor răspunde la întrebarea: „Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament? Cei care merg la vot vor putea răspunde cu DA sau NU.

