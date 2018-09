What’s Up, enervat la Exatlon. „Este de o nesimțire rar întâlnită”

What’s Up face parte din Echipa Faimoșilor din cadrul celui de-al doilea sezon al concursului Exatlon România, care se filmează în Repubșlica Dominicană și este difuzat de postul de televiziune Kanal D. Artistul nu prea se înțelege cu coechipierii săi. Duminică, înainte de jocul de protecție de la Exatlon România, What’s Up a refuzat să meargă să discute strategia cu colegii săi.

What’s Up a fost chemat afară să discute cu colegii săi, însă acesta a refuzat categoric.

„Nu vreau, mă, afară! Am stat afară toate nopțile, eu vreau să stau în casă”, a spus What’s Up.

What’s Up a avut o discuție cu Silvia Stroescu, care a fost eliminată de la Exatlon România, și i s-a confesat celebrei campioane la gimnastică.



„Strategiile lui Adi, care sunt lipsite de logică sau ce să fac?”, i-a spus el Silviei Stroescu.

„Păi Adi vrea să fie căpitan, dar nu-l lasă nimeni… Asta, vrăjeala asta aici cu „hai să discutăm despre nemurirea stelelor”, poți să faci ce plan vrei, că în momentul în care ajungem la alegeri maxim jumătate din planul lor poate să fie palpabil”, a adpugat el.

„Astăzi eu să vin și nouă oameni să-mi zică în față: „tu du-te și joacă cu ăla, cel mai mare, că tu oricum pierzi punctul”, este de o nesimțire rar întâlnită, foarte rar întâlnită”, a încheiat What’s Up.

