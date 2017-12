What’s Up n-a pus piciorul la sală, dar a slăbit uimitor. Trucul cu care a dat jos 25 de kilograme

What’s Up a slăbit uimitor în ultimul an. Acesta a reușit să dea jos nici mai mult nici mai puțin de 25 de kilograme.

What’s Up, care a dus-o extrem de greu până să devină celebru, se poate lăuda cu un trup foarte armonios. A reușit să arate din ce în ce mai bine și să aibă o formă fizică foarte bună după ce a ținut regim și a slăbit 25 de kilograme.

What’s Up, pe numele său real Marius Ivancea, a mărturisit, în cadrul emisiunii pe care Mihai Morar o prezintă la Antena Stras, că nu a frecventat sala de sport. Însă, a urmat niște reguli foarte stricte în ceea ce privește alimentația.

What’s Up, care este căsătorit, a avut 104 kilograme și a ajuns la 78 de kilograme.

“Mâncam noaptea şi câte două şaorma. Fast food-ul te face sa ajungi la 104 kilograme. Practic mănânc orice fără carbohidraţi. Combin piept de pui cu salată, inclusiv carne de porc fără grăsime cu salată. Când vreau carbohidraţi, nu-i amestec cu proteinele. Dacă vreau cartofi, îi mănânc cu salată. Când mi-e foame mă salvează merele. Aşa am slăbit, cu mere! Nu am ajuns la sală”, a povestit What’s Up la emisiunea „Răi da’ buni”.