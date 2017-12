Xonia, vacanță de lux în patria șeicilor. Cum s-a distrat artista | FOTO

Cântăreața Xonia a fost răsfățată cu excursii în cele mai luxoase locuri din Dubai.

Lux, opulență și răsfăț. De asta a avut parte Xonia în vacanța ei de vis din Dubai. Timp de 5 zile artista a reușit să își transforme un vis în realitate. Xonia a descoperit o parte din fascinatiile Emiratului, de la cumpărături la hotelurile de 5 stele sau atracțiile turistice ce atrag zeci de milioane de oameni anual. Cazată într-un hotel în care luxul este la ele acasă, deschis in luna august al acestui an, artista din România a făcut cunoștință cu ospitalitatea gazdelor din Dubai. Și, pentru că încă mai păstrează o parte din copilărie în ea, Xonia s-a bucurat de fiecare moment petrecut într-unul dintre cele mai cunoscute parcuri de distracție din lume, Dubai Parks and Resort.



Pasionată de filme, Xonia a vizitat parcul tematic care reunește trei studiouri de film legendare: DreamWorks Animation, Columbia Pictures și Lionsgate. Și s-a bucurat de o călătorie de neuitat cu trenulețul din Madagascar, alături de Leul Alex.

“Mi-a placut enorm in Dubai. Eram sigura ca o sa imi placa! Am avut o curiozitate si o atractie catre Dubai de la bun inceput. Este altceva! Am avut ocazia sa calatoresc mult si pot spune ca Dubai-ul este cel mai impresionat oras pentru mine, personal. Ofera de toate pentru orice tip de vacanta sau persoane. Pentru familie, dar si pentru cupluri. Tineri sau persoane mai in varsta. Oamenii sunt foarte amabili, prezentabili, este foarte curat oriunde ai merge. Orice ai vrea sa faci, poti sa faci in Dubai. Mi se pare destinatia ideala pentru orice. Vremea in perioada asta este ideala”, spune Xonia, care face sport și în vacanță.

În cel mai luxos loc de luat cafeaua din lume, artista a admirat priveliștea spre viitorul Dubai Eye de pe terasa unui restaurant grecesc. Xonia nu putea rata o vizita la Burj Khalifa. Cu o priveliste ce nu poate fi descrisa in cuvinte, ea a urcat pana la etajul premiat de Guiness World Records, 148, unde numai 1.000 de persoane pot ajunge in fiecare zi.

“Sunt incantata la maxim de mini city break-ul pe care le-am avut si de abia astept la anul sa ma intorc sa vad alte nouatati. Asta e o chestie misto despre Dubai, e in continua dezvoltare si, de fiecare data cand mergi, ai ceva nou de vazut”, spune Xonia.

Evident, artista nu a ratat o sesiune de shopping.

Vacanța de 5 stele a Xoniei, care și-a operat nasul pentru a cânta mai bine, s-a încheiat cu senzații tari. Aventura in desert alaturi de ghidul Mohammed a fost plina de adrenalina oferită de o plimbare cu camila in desert si un Dune Bashing extra.